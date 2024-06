Hai sentito Theo? Sì, ma Ibra aveva detto che... Com'è la realtà dei fatti

Non solo mercato in entrata. L'estate del Milan sarà costellata anche da tante voci in uscita, soprattutto per i giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca o per quelli che sono ambiti dai più grandi club d'Europa; tra questi ultimi vi è, ovviamente, Theo Hernandez, terzino sinistro in scadenza con la squadra rossonera nel 2026.

Le parole di Theo

Ieri, direttamente dal ritiro della Francia per Euro2024, sono arrivate alcune dichiarazioni sul futuro da parte dello stesso numero 19: "Sono concentrato al 100% sull'Europeo ora. Se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo. Negli ultimi anni sono migliorato soprattutto sull'aspetto difensivo. Quando sono arrivato al Milan non ero molto concentrato su quello. Sta migliorando. Nella fase offensiva sono forte". Parole che hanno un po' spaventato i tifosi milanisti, ma, di fatto, non c'è molto di nuovo...

Le parole di Ibrahimovic

Torniamo un attimo indietro alle dichiarazioni di giovedì di Ibrahimovic: "Maignan, Theo e anche Leao restano. Sono giocatori tra i più forti nel loro ruolo e hanno contratto con noi. Sono felici, non abbiamo bisogno di vendere. Nella situazione di Mike e Theo tutto è possibile. Poi sulle richieste loro non lo so, forse sai più di me. Si guarda la situazione e si valuta. Poi tutto è possibile. Però Mike e Theo sono molto contenti, hanno fatto la storia e devono continuare a farla". Cosa vogliono dire le parole di Theo e di Ibra sommate? Che il Milan non ha alcuna intenzione di venderlo, ma che, come è ovvio che sia, se arrivasse una offerta superiore ai 90 milioni se ne parlerà.