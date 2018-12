Higuain, bocciatura affrettata: con 36 milioni quali grandi bomber si potrebbero acquistare?

L'anemia realizzativa, unita a prestazioni lontane dai fasti del passato, ha posto in dubbio qualcosa che sembrava quasi scontato: il riscatto di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Nelle ultime ore sono in tanti a metterlo in dubbio, sebbene il Milan abbia già versato 18 milioni alla Juventus più il lauto ingaggio, di circa nove milioni netti, corrisposto al Pipita: in totale circa 36 milioni di euro. Per acquistarlo dai bianconeri servirebbero altri 36 milioni, ai quali sarebbe poi necessario aggiungere lo stipendio dell'argentino. Il problema è il seguente: con una cifra simile, quale (grande) attaccante potrebbe prendere il Milan?

IL COSTO DI UN CENTRAVANTI - L'investimento per Higuain sarebbe chiaramente a "perdere", perché è chiaro che nessun club (negli anni a seguire) andrebbe a riacquistare il classe '87 per una cifra vicina a quella che spenderà il Milan. Una considerazione che Gazidis terrà sicuramente a mente prima di avallare il riscatto dell'argentino, viste anche le ristrettezze economiche imposte dalla UEFA. Tuttavia, come sottolineato sopra, qualora Higuain non fosse riscattato, il Milan dovrebbe comunque andare a sostituirlo con un centravanti di spessore. E se questo centravanti di spessore fosse giovane, il costo del cartellino potrebbe salire anche sopra i 50/60 milioni, con un ingaggio non così inferiore rispetto al Pipita.

BOCCIATURA AFFRETTATA - Sarebbe quindi consono, in questo momento, concentrarsi sul campo e non su ipotetiche future decisioni della società rossonera. Higuain ha tutto il tempo per rifarsi e, possibilmente, cercare di portare il Milan in Champions League. A quel punto la conferma del Pipita tornerebbe scontata, anche perché, a prescindere da questo periodo negativo, l'ex bianconero è uno dei migliori attaccanti visti in Serie A negli ultimi anni. Deve e può fare sicuramente di più, ma bocciarlo già a dicembre sarebbe dannoso per il giocatore e per il Milan stesso.