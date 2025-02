I Fantastici 4 del Milan: Conceiçao già li pregusta tutti insieme in campo

Il 'nuovo' Milan di Sergio Conceiçao sta piano piano prendendo forma. La rivoluzione degli ultimissimi giorni di calciomercato sembrerebbe essere stata ordinata proprio dall'allenatore portoghese, che adesso non si può permettere di fallire dopo che è stato accontentato.

Dallo scorso 3 febbraio è nato un Milan da rimonta, una squadra che ha dimostrato di avere qualità e carattere in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma. Mercoledì la formazione rossonera non solo è riuscita a passare il turno tornando in semifinale dopo due anni, ma anche dato un anticipo di quello che diventrà poi nelle prossime settimane con i neo acquisti, e già beniamini del pubblico, Joao Felix e Santiago Gimenez.

Il Milan è diventato una squadra ultra offensiva, ma sempre più vicina alle idee di gioco del suo allenatore, Sergio Conceiçao, tentato dal poter utilizzare i suoi Fantastici 4 tutti insieme. Rafael Leao, Santiago Gimenez, Joao Felix e Christian Pulisic in campo contemporaneamente, scelta che potrebbe risultare essere rischiosa considerate le lacune difensive che il Diavolo ha dimostrato di avere nel corso di questa stagione, ma che stuzzica e non poco l'allenatore portoghese secondo Tuttosport, al punto che in questi giorni lavorerà insieme al suo staff per trovare la soluzione migliore.