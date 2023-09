I numeri dell'estate rossonera - 8: per uno che esce ce n'è uno che entra. Loftus-Tonali, porte girevoli

Continua il nostro appuntamento con i numeri dell'estate rossonera! Numero 8, come Tonali e come Loftus-Cheek. Uno è uscito e uno è entrato: porte girevoli, il Milan ha compiuto una scelta ben precisa.

A fine giugno i rossoneri completano il trasferimento di Sandro Tonali, per tutti i milanisti come un figlio, al Newcastle per una super offerta da circa 80 milioni di euro bonus compresi. Il giocatore, che percepirà uno stipendio da 8 milioni annui più bonus, è stato sincero: "Scelta più difficile della mia carriera ma che andava fatta adesso. Il Milan mi ha accolto come un figlio e li ringrazierò per tutta la vita, non dimenticherò mai di questo. Voglio bene a tutti i miei compagni ed ex, sarà sempre un loro tifoso perché sono persone d'oro. Scelta che ho dovuto fare e l'ho fatta al momento giusto". Inutile negare, davanti a certe cifre sarebbe folle dire no: Milan e Sandro non l'hanno fatto, aprendosi entrambi nuovi orizzonti.

L'ex Brescia ha la possibilità di giocare nel campionato più bello e più competitivo al mondo in una squadra ricca (ma giudiziosa) e in crescita costante. il Milan ha potuto lanciarsi in una campagna di rafforzamento quanto mai necessaria. Tutti contenti? Sì, ma Sandro rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi e un po' di amarezza è fisiologica.

Per un 8 che va ce n'è uno che viene: ecco Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus a titolo definitivo e con un contratto fino al 30 giugno 2027. Che impatto ha avuto con il nostro campionato? Maurizio Compagnoni, noto telecronista di Sky, lo racconta così: "Parlando con un suo ex allenatore mi disse qualche tempo fa che ha tutto. Ha tecnica, fisico e personalità per essere un top player. Gli manca una cosa fondamentale, il rendimento. Non ha un rendimento all’altezza del suo potenziale. Devo dire che Pioli gli sta tirando fuori il meglio, e lui ha ancora margini di crescita. Però è un giocatore che ogni partita cresce, che incide sempre di più, che sta facendo la differenza. Secondo me sta andando oltre le attese. Anche perché parliamoci chiaro, è un giocatore ancora relativamente giovane. Credo che il Milan l’abbia pagato attorno ai 20 milioni, in Inghilterra per 20 milioni acquistano giocatori nettamente inferiori a Loftus-Cheek o meglio, per giocatori del livello di Loftus-Cheek spendono 50-60 milioni".

Pioli ha voluto fortemente un giocatore dalle sua caratteristiche, fisiche e tecniche, per alzare centimetri e dinamismo a centrocampo. Come il compagno di reparto Reijnders anche Loftus è un box-to-box: la sua capacità di riempire l'area e attaccarla in progressione sta già facendo la differenza. Sulla carta ha tutto: forza, tecnica, corsa e soprattutto personalità. Non potrebbe essere altrimenti visto come ha scelto senza esitazione un numero, l'8,che quest'estate era particolarmente caldo.