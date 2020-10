I "moschettieri" di Ibra: nove giocatori per i tre posti dietro Zlatan, Pioli ha l’imbarazzo della scelta

Ibrahimovic è il perno, il centro di tutto, il cuore non soltanto dell’attacco rossonero ma del Milan intero. Se sta bene, Zlatan gioca, punto! Gli altri, invece, possono ruotare. Ebbene, da quando Pioli è passato al 4-2-3-1, alle spalle del fuoriclasse di Malmö si sono alternati nove giocatori. Il quotidiano Tuttosport li definisce i "suoi moschettieri".

SULLE CORSIE - Fin qui, tra campionato ed Europa League, Pioli ha ruotato ben sei terzetti, ma in nessuna occasione - tra Covid e infortuni - ha potuto schierare quello titolare, composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Come detto, sono nove le pedine che l’allenatore rossonero può utilizzare nelle tre posizioni dietro a Ibra. Il testa a testa sulla corsia di destra è tra Castillejo e Saelemaekers, mentre a sinistra la scelta è più ampia. Il vice-Rebic per eccellenza è Leao, ma sul binario mancino si sono esibiti anche Diaz e lo stesso Saelemaekers. E ora occhio pure a Daniel Maldini e Hauge.

IN MEZZO - Al centro, o meglio, sulla trequarti-centrale Calhanoglu la fa da padrone, ma Brahim Diaz sembra intenzionato a rendere la "vita difficile" al turco. E di recente anche Krunic ha fatto piuttosto bene in quella precisa posizione. Insomma, Pioli è in buone mani e può scegliere di volta in volta in base alle sue necessità. Perché questo Milan ha sì un blocco titolare, ma è pieno di soluzioni alternative praticamente in ogni ruolo.