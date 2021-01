Ibra dopo le accuse di razzismo: "Nel mondo di Zlatan non esiste, siamo tutti uguali"

Intervenuto sui propri profili social, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così le accuse di razzismo che ha subito nelle ultime ore dopo la lite con Lukaku: "Nel mondo di ZLATAN non c'è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza - siamo tutti uguali !! Siamo tutti GIOCATORI, alcuni meglio di altri".

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.