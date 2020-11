Ibra-Milan, un altro anno insieme: presto l’incontro con Zlatan, dal fisco l’assist per il rinnovo  

"Ora dirò a Paolo che deve farmi firmare il contratto, altrimenti non gioco la prossima partita". Ibrahimovic stava scherzando, ovviamente, ma in cuor suo spera veramente in una chiamata dai piani alti di Casa Milan. Perché Zlatan si sente bene, sta bene, e non sembra intenzionato a smettere. E allora perché non proseguire insieme?

AFFARE - Quella di Ibra, come detto, era una battuta (pronunciata con un sorriso grosso così davanti alle telecamere), ma le sue dichiarazioni si riconnettono a quelle rilasciate qualche settimana fa proprio da quel Maldini destinatario del messaggio: "Ricordiamoci che tra quelli che dovrebbero rinnovare ci sono anche Ibrahimovic", aveva affermato il direttore tecnico rossonero prima del derby. Insomma, il Milan ci sta pensando davvero. Anche perché, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, club e giocatore, grazie al decreto crescita, potrebbero risparmiare sulle tasse. Da cittadino straniero con residenza fiscale di due anni in Italia, infatti, Zlatan ha diritto a uno sgravio non indifferente. Il matrimonio con il Milan potrebbe quindi proseguire alle cifre attuali.

VERTICE A BREVE - Stando a quanto riferito dalla rosea, l’incontro con Ibrahimovic per il prolungamento del contratto potrebbe andare in scena molto presto. Tutti al Milan - da Pioli ai dirigenti fino ai compagni di squadra - sono consapevoli dell’importanza di Zlatan in campo e fuori. Un anno in più con lo svedese non farebbe certo male. Al contrario...