Ibrahimovic a Striscia: "C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird"

Come riporta sportmediaset.it, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahmovic dopo la bufera che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra Elliott e RedBird. Il dirigente svedese ha prima scherzato: "Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto". Poi ha invece precisato: "C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird".

Ibra ha parlato brevemente anche del momento della squadra rossonera: "I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. 'Devono' farlo, altrimenti…". Con questo Tapiro, l'ex attaccante svedese arriva a quota 8.