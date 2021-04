Ibrahimovic: "Il Milan è casa mia, se posso resto per tutta la vita"

Intervenuto sui canali ufficiali del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il rinnovo fino al 2022 al Milan: "Mi sento molto felice, ho aspettato questo giorno adesso ho un altro anno, ed è quello che conta, ed è quello più importante. L'ho sempre detto, giocare per il Milan è come essere a casa mia. Mi sento molto felice, sto molto bene per come mi fa sentire il club, tutte le persone che ci lavorano, i colleghi, il mister, i tifosi che mi mancano tanto allo stadio.. Questa è come casa mia. Se posso restare per tutta la vita, resto. Lavorare con mister Pioli è stato facile, ha una mentalità giusta. Ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra e che vuole il massimo".