Idee nuove ed energie fresche nel 3-5-2: Vranckx, Adli, Thiaw (e De Ketelaere) possono aiutare Pioli ad uscire dal momento di crisi

"Sarà riproponibile il 3-5-2? Prossime giornate difesa a 3 sicuramente, poi vedremo in fase offensiva". Così Stefano Pioli, al termine della sconfitta nel derby per 1-0, ha promosso lo schema tattico impostato in conferenza stampa. Una soluzione che l'allenatore rossonero porterà avanti contro Torino e, molto probabilmente, anche nella gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Contro l'Inter, per quanto i rossoneri abbiano sofferto molto in fase difensiva, si è ritrovata un po' di compattezza, pagando il solito errore su palla inattiva, che da anni è un problema che a Milanello non si riesce a risolvere.



Minutaggio scarso dei nuovi

Grazie ad un'attenta analisi del collega Manuel Del Vecchio, questo è il minutaggio degli acquisti della sessione di mercato estiva: Charles De Ketelaere ha il 36% dei minuti giocati sul totale a disposizione, con il 29% di partite da titolare: 17 presenze totali per 683 minuti. Aster Vrankcx, ha giocato solo il 5% dei minuti a disposizione, mai da titolare. 7 presenze totali per 70 minuti. Malick Thiaw, solo il 9% di minuti giocati di quelli a disposizione con l’11% delle partite da titolare. 5 presenze totali per 142 minuti. Sergino Dest, ha giocato il 21% del minutaggio disponibile, il 12% delle partite da titolare. 8 presenze totali per 324 minuti. Yacine Adli, utilizzato solo per il 6% dei minuti totali, il 5% delle partite da titolare. 4 presenze, per 114 minuti.



Questo cosa significa?

Che se Pioli è alla ricerca di nuove idee e, soprattutto, freschezza, il mercato può consegnare questi due elementi all'allenatore rossonero. Partiamo da Malick Thiaw, che merita sicuramente un'occasione da titolare dopo i venti minuti nel derby e le buone prestazioni dal primo minuto contro Fiorentina e Cremonese nel 2022. L'involuzione di Kalulu, l'inesperienza di Gabbia e la condizione fisica di Kjaer possono e devono portare ad un maggiore utilizzo del difensore tedesco nella difesa a tre. Anche a centrocampo c'è bisogno di energie nuove: Tonali non riposa mai, Bennacer è alle prese con i problemi fisici che gli hanno fatto saltare il derby, Krunic è indietro con la condizione fisica e Messias, al momento, non è presentabile come mezzala. Per questo è giusto offrire più spazio a ragazzi giovani e che hanno bisogno di esprimersi, come Vranckx e Adli, ma anche lo stesso Pobega che continua a trovare pochissimo spazio. Il belga e il francese possono essere i 'Krunic e Messias' visti nel derby: l'ex Bordeaux potrebbe dare un’occasione di uscita pulita con la palla vista la grandissima qualità tecnica. Il 2002 di proprietà del Wolfsbrug, invece, nonostante sia ancora da sgrezzare, potrebbe dare una grande mano in entrambe le fasi.

E poi CDK

Ed ecco il caso più "strano": Charles De Ketelaere. Nel 4-2-3-1 ha sempre fatto molta fatica sia da trequartista, sia da prima punta. Ma con il passaggio al 3-5-2 non c'è miglior giocatore che possa partecipare alle trame offensive della squadra di Stefano Pioli. L'attaccante belga ha giocato sempre in un attacco a due nel Bruges, per questo potrebbe essere un'occasione per ripartire proprio dal talento e dalla fantasia del classe 2001. Cosa potrebbe dare? Profondità, liberare spazio e soprattutto un aiuto nella fase difensiva: l'apporto del nativo di Bruges alla doppia fase non è mai mancato, per questo potrebbe dare una mano a tenere la compattezza vista nel derby.