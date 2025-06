Il Chelsea vuole Maignan, lui ci pensa seriamente. Il Milan va su Svilar, Caprile l'alternativa

Dopo Tijjani Reijnders, che nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester City, il Milan potrebbe perdere anche un altro titolarissimo, vale a dire Mike Maignan, su cui è piombato il Chelsea. L'interesse dei Blues è reale e concreto e il portiere francese ci sta pensando seriamente. La trattativa per il rinnovo con il Diavolo è ferma da mesi ormai nonostante l'accordo di massima che era stato trovato e questa gestione della trattativa per il prolungamento non ha fatto assolutamente piacere al giocatore.

DISTANZA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, per ora il Chelsea non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Milan, ma presto arriverà perchè Maignan è una precisa richiesta del tecnico Enzo Maresca. Non sarà però una trattativa semplice perchè ad oggi c'è una differenza importante tra le valutazioni che il Diavolo e i Blues danno al portiere francese: i rossoneri non vogliono infatti sentir parlare di cifre inferiori ai 30 milioni di euro, mentre il club inglese non intende mettere sul piatto più di 15-20 milioni, facendo leva sul fatto che il giocatore va in scadenza tra un anno.

SVILAR E CAPRILE - Il Milan sta facendo possibile per convincere Mike a restare perchè nei piani dei dirigenti milanisti e di Massimiliano Allegri c'è l'intenzione di ripartire in modo particolare da lui e da Rafael Leao. Ma non avendo certezze sulla permanenza di Maignan, il Diavolo si sta guardando intorno per trovare l'eventuale sostituto e al momento la pista che convince di più è quella che porta a Mile Svilar, estremo difensore della Roma che ieri ha incontrato la dirigenza giallorossa senza però trovare un accordo per il rinnovo. Il suo addio è quindi una possibilità concreta e il Milan è alla finestra. L’alternativa (low-cost) al portiere serbo nato in Belgio è Elia Caprile, che ha giocato gli ultimi mesi in prestito dal Napoli al Cagliari che non però non dovrebbe riscattarlo.