Il dilemma del centravanti è un problema in più per Pioli

Il problema del centravanti è ormai calco ed evidente. Che sia Piatek o Leao, la differenza è stata minima, con il Milan che si è dovuto affidare ai (pochi) gol degli altri giocatori che gravitano nella zona offensiva. Il mercato di gennaio è ancora lontano e non è detto che sia la panacea a tutti i mali, anche il solo nominare Zlatan Ibrahimovic è qualcosa che scalda i cuori e che potrebbe incutere timore agli avversari. Perché oggi, e la cosa è sotto gli occhi di tutti, è che i due centravanti rossoneri sono facilmente narcotizzabili dai diretti marcatori. Per motivi diversi, ma il risultato rimane sempre lo stesso.

CREDITO ESAURITO - Quando San Siro fischia, è un brutto segnale per il destinatario di quel gesto – legittimo – di disapprovazione. Contro il Napoli è toccato a Piatek essere colpito dalla sentenza della scala del calcio. Un verdetto sostenuto da quanto visto in campo, con il centravanti polacco che sembra essere il lontanissimo parente di quello che aveva strabiliato tutti 10 mesi fa al suo arrivo in rossonero al posto di Higuain. Kris fa fatica a stoppare il pallone, a difenderlo e a vincere i contrasti con i difensori avversari. Al minimo contatto finisce a terra e spesso viene invitato dagli arbitri a stare su. E poi in area di rigore fatica a trovare la posizione giusta per arrivare a fare gol. Ne ha fatto solo uno su azione, gli altri due su rigore. Non è più un problema solo di condizione, ma soprattutto mentale. E l’sms che il credito è esaurito gli è arrivato bello forte sabato sera. E adesso si riapre il ballottaggio con Leao.

A CHI DARE FIDUCIA? - Pioli dovrà prendere una decisione precisa per le prossime quattro partite: continuare con Piatek sperando che trovi il gol o panchinarlo in favore del fumoso Rafael Leao? C’è da prendere una decisione e in questa settimana, probabilmente, verrà preso un indirizzo. Che potrebbe essere indicativo anche in chiave mercato.