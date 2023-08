Il Fenerbahce spinge per Krunic, Krunic spinge per il Fenerbahce. Il Milan è chiaro sulla cessione

Cessione di Tonali, non riscatto di Bakayoko e Vranckx, infortunio di Bennacer, acquisti di Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: il centrocampo del Milan è il reparto che ha subito maggiori cambiamenti rispetto alla passata stagione e... non sembra essere finita qui. Rade Krunic, infatti, potrebbe - anche abbastanza a sorpresa - salutare presto il club rossonero, lasciando spazio per un nuovo innesto.

È da diversi giorni che sulla testa di Krunic pende una ricca offerta da parte del Fenerbahce: contatto importante sui 3 milioni di euro l'anno. Il giocatore bosniaco, nonostante la titolarità conquistata negli ultimi due anni con Pioli, starebbe spingendo per la buona riuscita dell'affare, cercando di convincere il Milan ad accettare la proposta del club turco; la dirigenza rossonera, però, è stata chiara: per meno di 12-13 milioni di euro, Krunic non si muoverà da Milano. Ed ecco che qualcosa si sta muovendo: il Fenerbahce, secondo alcuni fonti turche, starebbe accelerando l'operazione alzando anche l'offerta in modo da portare il bosniaco a Istanbul già entro questa settimana.Nel caso in cui al Milan arrivassero i soldi richiesti per Krunic, Furlani e Moncada sarebbero obbligati a tornare con forza sul mercato in cerca di un nuovo mediano che possa giocarsi il posto con Musah in attesa del rientro di Bennacer. Da tempo balla in orbita Milan il nome di Nico Dominguez, anche se il Bologna non scende dalla richiesta di 15 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024 e anche se su di lui ci sarebbe l'interesse proprio dello stesso Fenerbahce. Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di De Roon, anche se pare difficile che l'Atalanta possa lasciar andare uno dei suoi senatori.