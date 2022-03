Il futuro del Milan e dell'Italia ha un nome e un cognome: Sandro Tonali

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se oggi ci fermassimo per un momento e avessimo la possibilità di guardarci indietro di circa un anno, potremmo vedere come Sandro Tonali fosse un giocatore totalmente diverso da quello che stiamo conoscendo in questa stagione. Nei mesi di aprile e maggio 2021, infatti, c’era qualcuno che aveva addirittura messo in dubbio il suo riscatto dal Brescia. Invece, la dirigenza rossonera e Stefano Pioli hanno creduto nel talento azzurro e quanto è stato investito sta dando i suoi primi frutti.

Cos’è cambiato?

Già nel post partita della seconda giornata di campionato contro il Cagliari di fine agosto, Pioli aveva sottolineato come alcuni giocatori avessero ricominciato la stagione con un altro piglio: tra i tre citati dal mister rossonero anche Tonali. Sandro ha avuto uno scatto mentale evidente, si è sentito al centro del progetto e circondato dalla fiducia del club. I risultati si sono visti in campo, alla faccia di tutti coloro che non lo ritenevano pronto per il salto in una grande squadra. Il suo rendimento è stato poi aiutato dall’assenza di inizio stagione di Kessie, ai box per infortunio, che gli ha permesso di giocare con continuità, cavalcando il momento positivo. Il ruolo nello scacchiere di Pioli non è cambiato rispetto al 2021, la sua interpretazione sì: una gestione della palla molto più sicura e verticale, una padronanza dei propri mezzi atletici e fisici inaspettata, un carisma da veterano.

Futuro del Milan e della Nazionale.

In questi giorni si sta parlando molto di Tonali come simbolo del futuro dell’Italia. Non è sbagliato farlo. Sandro è proprio quel tipo di talento da cui gli Azzurri dovranno ripartire dopo la seconda batosta mondiale consecutiva. Già nella partita di domani contro la Turchia, il numero 8 rossonero dovrebbe scendere in campo da titolare, quasi come a suggellare l’inizio di un nuovo corso. In particolare, però, Sandro Tonali è destinato ad avere anche le chiavi del centrocampo del Milan per molti anni a venire. Gli ingredienti ci sono tutti: la passione per la maglia è sotto la luce del sole, i margini di miglioramento sconfinati, l’amore dei tifosi incondizionato. Tonali è pronto per diventare il cuore del Milan e dell’Italia.