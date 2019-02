Il Giornale - Incredibile Piatek, 6 gol in 5 gare: altro che Higuain, ora il Milan ha un bomber da Champions

L’Atalanta ci ha provato, ma è stato tutto inutile. Perché questo Piatek - incredibile Piatek! - è difficile da contenere. Il pistolero ci ha messo un attimo a ribaltare la Dea. Il primo gol è una prodezza da stropicciarsi gli occhi, il secondo una sentenza da bomber purissimo: stacco imperioso su cross da corner e colpo di testa vincente.

NUMERI - Ancora una volta, il polacco ha trascinato la squadra di Gattuso. I numeri in rossonero sono impressionanti: con il Milan ha già messo a referto quattro reti in campionato, sei complessive (Coppa Italia compresa) in cinque gare. La notte di Bergamo - scrive il quotidiano Il Giornale - conferma che il Diavolo ha il bomber da Champions. Altro che Higuain, perché Piatek non si fa problemi a trasformare in oro quel poco che gli viene recapitato dalle parti dell’area.

CECCHINO - Il pistolero è l’esaltazione di un collettivo che Gattuso ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Ora il Milan gioca con maggiore sicurezza, senza pressioni, senza paura. Soffre ma vince. Vince perché là davanti ha un centravanti super, un cecchino che ha in testa solo il gol.