Il Giornale - Milan a due anime: Gazidis voleva Puel per il dopo-Giampaolo, Boban e Maldini hanno insistito per la soluzione italiana

Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato alla settima giornata di campionato, la panchina del Milan è stata affidata a Stefano Pioli, ma anche in quel caso, come spiega questa mattina Il Giornale, sono emerse le due anime del club di via Aldo Rossi: da una parte l'ad Ivan Gazidis, dall'altra Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

PISTA FRANCESE - Nelle scorse ore, il quotidiano francese L'Equipe ha rivelato che Claude Puel, tecnico francese di 58 anni, ora tornato in Ligue 1 sulla panchina del Saint'Etienne, era stato contattato da Gazidis per succedere a Giampaolo: il dirigente sudafricano lo aveva infatti visto lavorare e apprezzato nelle stagioni vissute al Southampton e al Leicester.

SOLUZIONE ITALIANA - Maldini e Boban, invece, spingevano per la soluzione italiana in quanto un tecnico straniero avrebbe avuto bisogno di più tempo per conoscere il calcio italiano. Prima i due ci provarono con Spalletti e, dopo il rifiuto di quest'ultimo, andarono su Pioli. Alla fine è passata la linea dei sue ex giocatori, ma anche questa vicenda ha dimostrato che in casa rossonera non c'è mai un'unica visione: la stessa cosa è successa per esempio pure sul mercato estivo, dove Elliott e Gazidis volevano solo giocatori giovani, mentre Maldini e Boban erano convinti che servissero anche elementi di esperienza.