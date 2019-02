Il Giornale - Milan, difesa più in forma (o più forte?) d'Italia: 3 gol subiti nelle ultime 10 gare, mai così bene dal 2012

Contro la Lazio, il Milan non ha certo giocato la sua miglior partita. Tuttavia, i novanta e passa minuti dell’Olimpico hanno consacrato la difesa oggi più in forma (o più forte?) d'Italia. I numeri riportati stamane dal quotidiano Il Giornale parlano chiaro: 3 gol subiti nelle ultime 10 gare tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, 5 nelle ultime 15, mai più di una rete presa per volta, 10 match su 15 senza subirne alcuna.

RIMONTA - Da un paio di mesi a questa parte, Romagnoli e compagni hanno cambiato marcia. C'è anche questo dietro la rimonta del Milan in campionato, perché è vero che i gol di Piatek hanno fatto la differenza, ma è in difesa che Gattuso è riuscito a far quadrare il cerchio. Era dal 2012, infatti, che dopo 25 partite i rossoneri non subivano così pochi gol (22). E quindi non è casuale che per la prima volta dopo tanti anni, la squadra si ritrovi in zona Champions.

AL TOP - Dalla sfida di Atene contro l’Olympiacos (13 dicembre), vero crocevia della stagione, il Milan ha subìto pochissimo, come dicono i numeri che ne fanno la migliore difesa (col Napoli) del secondo terzo di campionato. Ch ci sia Zapata o Musacchio accanto a Romagnoli, il rendimento non cambia. Anche perché è cresciuto Bakayoko, nuovo punto di equilibrio della squadra.