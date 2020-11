Il grande ritorno di Rebic, in Europa incrementerà il minutaggio

La vittoria del Milan grazie al cannibale Zlatan Ibrahimovic, che macina record su record, ha leggermente oscurato un’altra buona notizia di Udinese-Milan, ovvero il ritorno in campo di Ante Rebic dopo 34 giorni d’assenza. Il croato è stato schierato a 20 minuti dalla fine quando il risultato era ancora fermo sull’1-1, e il Milan non riusciva a trovare sbocchi verso la porta di Musso. Ma proprio da Rebic è nata l’azione del vantaggio milanista, e prima ancora ha provato un paio di buone azioni personali. Per Stefano Pioli si tratta di un’ottima notizia perché avere a disposizione Rebic vuol dire variare le possibilità in attacco con un elemento dalle caratteristiche diverse da tutti gli altri. Durante il suo periodo di assenza per la lussazione al gomito, l’allenatore ha utilizzato diversi giocatori nel ruolo di esterno sinistro d’attacco, da Saelemaekers a Diaz, passando da Krunic e Leao. Il portoghese ha dato i risultati migliori e infatti sarà curioso capire come Pioli risolvere il dualismo Rebic-Leao ora che il croato è tornato disponibile. Ma non sarà un problema, semmai una soluzione in più per un Milan che gioca ogni tre giorni e non avrà tempo di riposare.

UTILIZZO IN EUROPA. Dopo i 20 minuti di Udine, Ante Rebic dovrebbe aumentare il minutaggio in Europa League giovedì a San Siro contro il Lille. L’indicazione è arrivata direttamente da Stefano Pioli nel post gara della Dacia Arena: “Sono contento perchè sta lavorando bene ed è rientrato con grande voglia. Non è ancora al 100% ma ha giocato uno spezzone di partita che gli darà fiducia e convinzione. Giovedì potrebbe trovare ancora più minutaggio”, specifica Pioli. Dunque contro i francesi in Europa League Rebic potrebbe incrementare il minutaggio per trovare la forma migliore, nel frattempo si accende il ballottaggio con Leao, ma il croato in futuro potrebbe essere utilizzato anche come vice Ibrahimovic, pur avendo caratteristiche e qualità differenti dallo svedese.