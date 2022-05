Il Milan batte la Fiorentina e fa un passo in più. A Verona sfida assolutamente cruciale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La vittoria contro la Fiorentina, arrivata per 1-0 grazie al gol all'82esimo di Rafael Leao, ha per il Milan un altissimo valore: tre punti in più, stessa distanza dall'Inter seconda, una partita in meno, un passo in più. I rossoneri, infatti, sono rimasti al primo posto in classifica con due punti in più sui nerazzurri, vincenti a Udine, con tre partite ancora da giocare.



Prestazione positiva

Contro i viola, Calabria e compagni hanno messo in scena una prestazione positiva contro un avversario organizzato e presente, caratterizzata in negativo da tante occasioni clamorose sbagliate e, in positivo, dall'ennesimo clean sheet stagionale (superlativo ancora Maignan) e, più in generale, da una crescita che Pioli sta notando a livello di maturità di squadra: "Dal punto di vista mentale - ha spiegato Pioli in conferenza - a squadra sta crescendo tantissimo, soprattutto quando siamo così bravi a superare le difficoltà che gli avversari ci mettono di fronte. Pur giovani, stiamo migliorando su come soffrire nei momenti difficili e come superarli. Negli ultimi 15 minuti ho cercato di rimanere lucido come ha fatto la squadra. Non ci siamo fatti prendere dalla frenesia, non abbiamo smesso di essere squadra".

Altra tappa fondamentale

Ed è con lo stesso spirito che il Milan dovrà presentarsi domenica sera a Verona per la sfida agli uomini di Tudor. Sarà un crocevia fondamentale per la lotta Scudetto: l'Inter giocherà venerdì sera al "Meazza" contro l'Empoli e, in caso di vittoria, scavalcherebbe i rossoneri al primo posto in classifica in attesa della difficile partita che attende al "Bentegodi" Giroud e compagni. Il Milan, però, ha già dimostrato più volte di saper soffrire e di continuare a migliorare facendolo: se si vuole vincere lo Scudetto, l'unica strada per riuscirci è dimostrare mentalità vincente. E per arrivare a quest'ultima serve ogni volta compiere un passo in più