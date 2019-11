Il Milan e il preoccupante calo nei secondi tempi: oltre il 70% dei gol subiti sono arrivati nella ripresa

La crisi del Milan continua: nonostante la buona prestazione, anche contro la Lazio i rossoneri sono infatti tornati con zero punti in tasca. A Milanello, Stefano Pioli sta lavorando duramente per provare a dare una svolta alla stagione milanista, ma per ora i risultati non stanno arrivando, anche se è innegabile che, rispetto a quando c'era Giampaolo in panchina, qualche passo avanti è stato fatto sia a livello di gioco che di atteggiamento.

SECONDI TEMPI - In questi giorni, si stanno analizzando i numeri negativi di questo inizio di campionato del Milan per capire i motivi di una crisi che sembra infinita e interminabile. Tra questi, ce n'è uno che riguarda i gol subiti: come riferisce sportmediaset.it, infatti, la rete di Correa di domenica, arrivata all'84', è l'undicesima incassata dal Diavolo nei secondi tempi (ben nove nell'ultima mezz'ora). Contando che i rossoneri ne hanno subito finora 15, oltre il 70% dei gol sono quindi arrivati nelle ripresa.

CALO FISICO E MENTALE - Dietro questo dato molto preoccupante, ci sono sicuramente motivazioni sia mentali che fisiche: da una parte, infatti, i rossoneri dimostrano di riuscire a restare concentrati per 90', dall'altra, invece, è chiaro che nei secondi tempi c'è anche un calo dal punto di vista atletico. Pioli dovrà lavorare parecchio su questi aspetti e se vorrà dare una svolta alla stagione del Milan dovrà migliorare la tenuta mentale e fisica dei suoi ragazzi.