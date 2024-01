Il Milan e la solidità difensiva perduta: ecco su cosa si potrebbe lavorare

Contro il Bologna il Milan ha subito rispettivamente il 24esimo ed il 25esimo gol stagionale in Serie A, numeri decisamente rivedibili per una formazione che solo due anni fa aveva fatto della solità difensiva un'arma fondamentale per la scalata verso lo scudetto del 22 maggio.

LA DIFESA BALLA: ECCO QUALE POTREBBE ESSERE IL PROBLEMA - Tanti, forse anche troppi i gol subiti dal Milan in questa prima parte di stagione in Serie A. Fra le prime 10 in classifica quella del diavolo è una delle difese peggiori per rendimento, visto che anche le varie Fiorentina (22), Lazio (20) e Torino (19) hanno concesso meno reti rispetto ai rossoneri. Si tratta ovviamente di numeri significativi, sui quali Pioli e staff hanno il compito di lavorare in queste settimane/giorni per trovare al più presto una soluzione. Ma qual è il reale problema del Milan? Non è giusto puntare il dito contro i singoli, visto che da quando c'è l'emiliano sulla panchina del diavolo il rendimento a questo punto della stagione è sempre stato bene o male questo, e dunque si potrebbe ipotizzare che il motivo dietro questa fragilità difensiva potrebbe risiedere nell'atteggiamento che viene chiesto di avere alla linea difensiva, alle volte poco calzante con le caratteristiche dei giocatori che vengono schierati in campo.

PIOLI VUOLE UN DIFENSORE, MA CIO' CHE SERVE DI NUOVO E' L'ATTEGGIAMENTO - A più riprese nel corso di questo calciomercato Stefano Pioli ha cheisto pubblicamente un innesto in difesa, ma l'impressione è che alla fine il Milan possa rimanere così. Quanto però avrebbe potuto incidere sulla stabilità difensiva del diavolo l'arrivo di un nuovo difensore? Poco o nulla. Sì, perché qualora la squadra dovesse continuare a concedere agli avversari gli 1vs1 a tutto campo per tutta la partita non cambiando atteggiamento, il difensore, chiunque esso sia, verrebbe messo difronte ad un rischio troppo grande dal quale si potrebbe trarre davvero pochissimi bendifici.