Il Milan ed i milanisti lo aspettano, ma Zirkzee sembra essere sempre più lontano

Joshua Zirkzee resta la priorità del Milan in questo calciomercato, anche perché l'attaccante olandese è da tempo il prescelto per sostituire Oliver Giroud al centro dell'attacco della squadra che a partire dalla giornata di ieri è ufficialmente passata nelle mani di Paulo Fonseca. Oltre all'aspetto tecnico, il classe 2001 è il profilo giusto anche per andare a placare le tante critiche che sono state rivolte nei confronti della dirigenza in queste settimane, colpevole di essere (forse) troppo statica in un periodo dove le rivali non stanno facendo altro che rinforzarsi, fra colpi d'effetto e rinnovi importanti. Insomma, il Milan ed i milanisti aspettano a braccia aperte Zirkzee, ma l'impressione è che l'attaccante olandese ogni giorno che passa si allontani sempre di più dal Diavolo.

IL MILAN ASPETTA ZIRKZEE, MA LUI...NO - Con l'ingaggio di Joshua Zirkzee il Milan manderebbe un segnale importante a tutte le rivali italiane che si stanno rinforzando in questo calciomercato, quasi a voler dire "Ci sono anch'io". La dirigenza rossonera ha dunque fretta di regalare l'olandese a Paulo Fonseca, anche se dal lato del calciatore stesso trapela tutto fuorché questo, considerato il fatto che l'attaccante si giocherà l'accesso alla finale di Euro2024 con l'Olanda mercoledì sera contro l'Inghilterra, nazione che per ironia della sorte potrebbe avere a che fare col suo futuro. Al momento, però, di quello che succederà nella prossima stagione non tocca assolutamente Zirkzee, che al termine di Olanda-Turchia ha tergiversato in merito a questo discorso dicendo: "Adesso solo focus sull'Europeo. Ci alleneremo nei prossimi quattro giorni e vedremo...". Non solo, il classe 2001 non ha dato neanche certezze in merito alla sua permanenza in Italia, rispondendo "Ehhhh.... Non lo so, vediamo", quasi a voler confermare le insistenti voci degli ultimi giorni che lo vedrebbero non ad un passo, ma comunque molto vicino al Manchester United. Ed il Milan? Il Milan alla fine rischia di rimanere con un pungo di mosche in mano, anche perché l'accordo raggiunto qualche settimana fa col calciatore potrebbe alla fine non valere niente nelle trattative per via del famosissimo, e super contestato, scoglio relativo alle commissioni chieste dall'agente Kia Joorabchian, che non si schioda dai 15 milioni di euro. Dunque, o queste si pagano o Joshua va a finire altrove, scenario sempre più concreto...

MILAN FIERO, MA LA SPUNTA LO UNITED - Il Milan non ha alcuna intenzione di abbassarsi alle richieste dell'agente anglo-iraniano, fiero dei suoi principi etici e morali. Questa fierezza però gli si potrebbe ritorcere contro, anche perché la possibilità che Joshua Zirkzee finisca altrove è sempre più alta. A conferma di questo il fatto che stando a quanto riportato da Ben Jacobs di Give Me Sport, il Manchester United avrebbe comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per liberare l'attaccante olandese. Anche in questo caso fra il club ed il calciatore ci sarebbe un accordo di base sul quale si starebbe facendo leva per limare leggermente le commissioni di Kia, le quali secondo il collega britannico dovrebbero però aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, non 15, cifra che comunque il Milan si sarebbe rifiutato di pagare. La situazione dalle parti del quarto piano di Casa Milan è dunque piuttosto chaira, e non è un caso che la dirigenza rossonera si stia muovendo anche su altri profili, come ad esempio Alvaro Morata, per evitare di rimanere senza prima punta per la tournée in America. Staremo a vedere.