Il Milan in prestito: Bennacer bocciato nonostante la vittoria, Pellegrino è rinato in Argentina

vedi letture

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Gioca i minuti finali proprio contro il Milan. Il pubblico di San Siro lo accoglie tra gli applausi, il francese di fatto in questo 2025 è retrocesso a riserva, anche per colpa di problemi fisici che l'hanno tenuto fuori tutto febbraio. Col ritorno della Conference League le possibilità di rivederlo in campo aumentano.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 27

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino torna titolare, il Marsiglia torna a vincere si prende il secondo posto in classifica. Gioca quasi tutta la partita, alterna buone giocate a qualche errore di troppo e col passare dei minuti perde slancio, soffrendo fisicamente. Per "Le Phoceen" prestazione da 5, per "La Provence" e "L'Equipe" addirittura da 4.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Poco più di 20 minuti per l'attaccante che ha preso il posto di Kouamé nel corso della partita contro il Como. Il suo ingresso non scuote il reparto offensivo dei toscani: pochi gli spunti. E l'Empoli non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari. Prestazione no anche nella storica semifinale di Coppa Italia contro il Bologna, dove viene schierato titolare. Non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 36

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

L'infortunio di Gatti gli spalanca le porte della titolarità. Tudor lo schiera braccetto di destra nella difesa a tre. Alterna buchi tappati ad altri creati: chiude su Cristante e si dimentica El Shaarawy, dorme sull’inserimento di Gourna-Douath e poi lo recupera. Nel complesso bene, però Shomurodov gli sbuca alle spalle sull’1-1.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 34

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Nella gara decisiva per entrare nel gironcino finale, l'attaccante non viene convocato. Il suo TSC vince ed entra tra le migliori 8 che si contenderanno la qualificazione alle coppe europee. Il titolo è invece già stato vinto dallo Stella Rossa.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 35

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Galatasaray che non gioca nel weekend. Lo spagnolo si è visto negli ultimi 4 minuti della semifinale di Coppa di Turchia, nell'infiammato derby di Istanbul. Ovviamente non valutabile, osserva da spettatore alla doppietta di Osimhen e alla scena da saloon tra José Mourinho e Okan Buruk.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 8

Reti: 3

Assist: 1

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca due volte per 90' a distanza di 48 ore. Prima è titolare in Copa Sudamericana sul campo dei brasiliani del Corinthians (vittoria 1-2), poi in casa contro l'Aldosivi (pareggio 3-3). Punto fermo del tecnico Frank Kudelka, Pellegrino sta facendo vedere una grande crescita.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze:14

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Resta in panchina 90 minuti nell'importante sfida contro il Napoli, così come con l'Empoli nella semifinale di Coppa Italia. Da qualche tempo è scivolato nelle gerarchie di Vincenzo Italiano e i risultati fin qui sono dalla parte del tecnico.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 23

Reti: 4

Assist: 3

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Lo svizzero non viene chiamato in causa per la sfida contro il Bologna e osserva dalla panchina i suoi compagni di squadra pareggiare al "Dall'Ara". 36 minuti per lui fin qui, spalmati in quattro apparizioni.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è tra i migliori della Serie A (dati Tuttomercatoweb) con un considerevole 6.42. Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato, sette vittorie consecutive in campionato. L'ottava, contro la Juventus, finisce in parità e il belga però era assente per squalifica…

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 6

Assist: 5

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Da due partite il colombiano si è ripreso il suo posto da titolare in campionato e contro il Cagliari mantiene la porta inviolata. Non viene mai chiamato in causa nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa è attento ai due tentativi, pomeriggio relativamente tranquillo per lui.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 27

Reti subite: 35

Clean sheet: 6

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Salta il derby contro il Como per un problema muscolare, la squadra intanto affonda conto i lariani e per la retrocessione è ormai questione di tempo. La domanda è: come verrà gestito ora, non essendo di proprietà dei brianzoli?

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0