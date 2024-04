Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. CDK arranca, Nasti sarà allenato dal fratello di Giampaolo

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Ottava panchina consecutiva per il centravanti. Contro il Bologna viene gettato nella mischia dal tecnico Raffaele Palladino per gli ultimi 6'. Solo 7 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. Ultimo gol ironia del destino proprio contro il Milan, lo scorso 18 febbraio. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 23

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Il belga torna titolare dopo oltre un mese. Contro il Verona si muove tanto tra le linee ma sbaglia tanto. Come nell’occasione che fa nascere la ripartenza vincente dell’Hellas. Topo poco più di un'ora di gioco Gasperini lo toglie, inserendo Miranchuk. Pur restando la sua stagione fin qui molto buona, è innegabile il calo di forma: cinque insufficienze consecutive su TMW, tutte per 5.5 La sua media voto, relativamente al solo campionato è di 6.17.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 36

Reti: 10

Assist: 7

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Contro il Bologna parte dalla panchina, entra al 79' per Zerbin. Tocca appena quattro palloni, prestazione ovviamente non giudicabile. Nel complesso il suo impatto in Brianza è piuttosto buono, dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media del 6 pieno su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete tre vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 16

Reti: 3

Assist: 1

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

La Salernitana affonda anche sul campo della Lazio, l'argentino osserva dalla panchina per la seconda partita consecutiva. Retrocessione ormai certa, manca solo la ceralacca dell'aritmetica. Difficilmente lo rivedremo in campo in questa stagione, considerando che il giocatore non è di proprietà dei granata. Bilancio nel complesso negativo, per non dire da dimenticare: media TMW di 4.93.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Squalificato, salta la partita contro il Monza. Stagione altalenante per l'esterno, media voto TMW di 5.96. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 26

Reti: 2

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Rieccolo in campo dopo due giornate di squalifica. Beppe Iachini lo getta nella mischia al 55' nella delicata trasferta di Como e lui risponde con l'assist per il gol di Puscas. Non basta perché per il Bari arriva l'ennesimo ko, che costa la panchina all'allenatore. Stagione tribolata per l'attaccante, il cui ultimo gol risale a tre mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana. Ora sarà allenato da Federico Giampaolo, fratello dell'ex tecnico rossonero Marco.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 31

Reti: 4

Assist: 0

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Solo panchina per l'ivoriano nel pareggio del Palermo a Cosenza. Nelle ultime tre partite dei rosanero per il giocatore appena un minuto di partita concesso.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli strappa un pari a Cittadella. Massimo Carrera dà fiducia al colombiano fra i pali e lui risponde mantenendo la porta inviolata. È la terza volta che gli succede in cinque partite. Certo, al "Tombolato" non riceve nemmeno un tiro in porta. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C ma la squadra dà segnali di essere viva.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti subite: -4

Clean sheet: 3

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Il tecnico del Perugia, Alessandro Formisano, gli concede gli ultimi 30' della partita contro la Vis Pesaro, vinta dai marchigiani per 1-0. Non riesce a incidere e le testate umbre sono concordi nel dargli un voto di poco sotto la sufficienza.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

Antonio Gala (Sestri Levante)

Stagione finita per il trequartista 19enne che nella giornata di lunedì è stato operato dopo aver rimediato un infortunio al menisco. Il giocatore è già rientrato a Milano.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoreghbe (Sestri Levante)

Parte titolare e sblocca la partita contro l'Ancona, segnando il suo primo gol con la maglia del Sesrtri Levante. Bravissimo a sfruttare un'incertezza del difensore avversario, strappandogli il pallone dai piedi e involandosi in porta trovando il gol. Peccato che i marchigiani riescano a ribaltare la partita. Questione salvezza non ancora chiusa, il vantaggio sulla zona playout è di tre punti.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 12 col Sestri Levante

Reti: 5 (4 col Fiorenzuola, 1 col Sestri Levante)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime sei partite non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime tre partite. Venti minuti contro il Fulham, 22 contro il Tottenham senza poter incidere. Sabato contro il Wolverhampton viene gettato nella mischia a 19 giornate dalla fine, prendendo il posto di Gio Reyna come esterno destro d'attacco. Tocca 9 palloni, ne perde 4. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 21

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

Si rivede titolare dopo un mese, gioca 45' senza convincere sul campo della Real Sociedad. Resta quasi schiacciato nella sua metà campo, rimedia un cartellino giallo e nell'intervallo viene sostituito. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 7 partite, quattro delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 2

Assist: 0