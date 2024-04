Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. Saelemaekers super, male Maldini

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Sesta panchina consecutiva per il centravanti, non impiegato dal tecnico Raffaele Palladino nella partita persa contro il Torino. Chiude il mese di marzo con la miseria di 8 minuti giocati, nella sfida contro il Cagliari. L'ultima gara in cui è ha fatto gol resta il Milan, lo scorso 18 febbraio. Solo 6 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Il belga si è fatto male con la nazionale e ha saltato la partita contro il Napoli. Fuori per postumi distrattivi all'adduttore lungo della coscia sinistra ed è in dubbio anche per il prossimo impegno in campionato. L'ultima presenza con l'Atalanta risale al 10 marzo contro la Juventus. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.22.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 34

Reti: 10

Assist: 7

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Un deciso passo indietro dopo le ultime, ottime prestazioni. Seconda partita consecutiva da titolare, ma contro il Torino non incide. Non entra mai in partita, poco coinvolto dai compagni, non riesce mai a ritagliarsi lo spazio giusto per incidere. Viene sostituito al 56' da Dany Mota. Nel complesso il suo impatto in Brianza è piuttosto buono, dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media di 6.05 su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete tre vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 14

Reti: 3

Assist: 1

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

Affonda come tutta la Salernitana a Bologna. Stefano Colantuono, chiamato al capezzale dei campani, ha schierato l'argentino dal 1' ma anche in questa occasione la sua prestazione è stata tutt'altro che convincente. Viene impiegato da terzino, Orsolini va a nozze e fa tutto quello che vuole come in occasione della prima rete. In grande, grande difficoltà. Sostituito al 65' da Legowski. Complessivamente l'esperienza è fin qui da dimenticare: media TMW di 4.93.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

È tra i migliori in campo, per le continue iniziative offensive. Raddoppia poco prima dell'intervallo, con un gran destro che non lascia scampo a Costil. Nel finale, serve a Lykogiannis il pallone del 3-0. I rossoblù volano, sono quarti e si avvicinano alla Juventus. Stagione altalenante per il belga, che ha decisamente migliorato la sua media voto in quest'ultimo turno, che per TMW è di 5.98. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 25

Reti: 2

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Assente nella trasferta di Modena per squalifica. I pugliesi senza di lui strappano un pari ma il momento è complicato: due punti nelle ultime sei partite. Anche l'attaccante di scuola Milan è in difficoltà: il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 30

Reti: 4

Assist: 0

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Solo panchina per l'ivoriano nel rocambolesco ko del Palermo contro il Pisa. I rosanero dopo essersi trovati avanti 0-2, hanno subito una clamorosa rimonta perdendo 4-3, complice anche un'espulsione sul 2-2. Dal suo arrivo in Sicilia solo due volte non è stato impiegato nemmeno per un minuto. Solo una volta, invece, è stato schierato dall'inizio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli perde a La Spezia e si trova al terzultimo posto in classifica. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C. Il colombiano viene schierato titolare al posto di Viviano, risponde con buoni riflessi nelle diverse occasioni in cui viene chiamato in causa. Ha ben poche responsabilità sui gol.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti subite: -4

Clean sheet: 1

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Tre panchine consecutive senza mai entrare per il terzino, che stavolta osserva i suoi perdere a Carrara. 2024 complicato, anche a causa di un infortnio che lo ha tenuto fermo da metà gennaio a fine febbraio. Solo 74' in questo anno solare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 19

Reti: 0

Assist: 0

Antonio Gala (Sestri Levante)

Il trequartista 19enne viene lasciato in panchina per tutto l'incontro vinto sul campo dell'Olbia. Nelle precedenti 25 partite aveva sempre trovato un minimo spazio, anche solo per pochi minuti di gara.

Stato trasferImento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoreghbe (Sestri Levante)

Parte dalla panchina, entra con la squadra sotto di un gol e dopo pochi minuti si fa ammonire. Tuttavia contribuisce nella rimonta, terminata con un preziozo successo in terra sarda che tiene i liguri fuori dalla zona playout.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 10 col Sestri Levante

Reti: 4 (tutte col Fiorenzuola)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime tre partite contro Wolverhampton, Tottenham e Sheffield United non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Eppure il tecnico del Forest, Nuno Espirito Santo, continua a dare fiducia al belga, schierato titolare nell'ultima di Premier League contro il Crystal Palace. Impiegato come esterno destro d'attacco, non incide e non riesce mai a rendersi pericoloso. La sua partita dura 60', poi viene sostituito da Giovanni Reyna. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 18

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

Poco meno di mezz'ora per l'argentino, che nella sfida casalinga contro l'Osasuna subentra al 67' a Jonathan Viera quando i giochi erano ormai fatti, col risultato di 0-3, poi definitivo. Pochi palloni toccati, ma prestazione ingiudicabile vista la situazione. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 6 partite, tre delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 2

Assist: 0