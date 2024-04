Il Milan in prestito: il borsino dei 15 calciatori. Si rivede CDK, Origi retrocesso a riserva

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 15 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE A

Lorenzo Colombo (Monza)

Settima panchina consecutiva per il centravanti, seconda partita di fila in cui non viene impiegato dal tecnico Raffaele Palladino. Osserva i suoi compagni di squadra perdere in casa contro il Napoli. Solo 6 gettoni di presenza in questo 2024, con tre partite giocate da titolare. Ultimo gol ironia del destino proprio contro il Milan, lo scorso 18 febbraio. La sua media su TMW è di 5.87.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 4

Assist: 1

- - -

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Il belga si rivede in campo dopo quasi un mese. Si era fatto male con la nazionale, saltando la partita contro il Napoli. A Cagliari subentra a Teun Koopmeiners dopo 55' sul risultato di 1-1. Entra per dare fantasia in avanti, ma non si vede praticamente mai. Nel complesso la stagione resta ancora molto buona, la sua media TMW relativamente al solo campionato è di 6.19.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Presenze: 35

Reti: 10

Assist: 7

- - -

Daniel Maldini (Monza)

Contro il Napoli dalla panchina, entra al 27' per infortunio di Dany Mota. Non entra benissimo in gara, anche perché il suo ingresso a freddo non era sicuramente previsto. Qualche controllo sbagliato e un’occasione nitida non sfruttata bene. Si mostra più utile in fase di interdizione e negli anticipi sugli avversari per poi sparire nella ripresa. Nel complesso il suo impatto in Brianza è piuttosto buono, dopo i primi sei mesi a Empoli dove non ha trovato molto spazio. Media del 6 pieno su TMW alzata in modo esponenziale nelle ultime settimane, che lo hanno visto in rete tre vote.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 15

Reti: 3

Assist: 1

- - -

Marco Pellegrino (Salernitana)

Dopo aver giocato (male) contro il Bologna, Stefano Colantuono lo lascia in panchina per la sfida contro il Sassuolo. Complessivamente l'esperienza è fin qui da dimenticare: media TMW di 4.93. Salernitana a cui manca solo la certezza aritmetica per la retrocessione in Serie B. Sarà difficile rivederlo in campo, non essendo un giocatore di proprietà dei granata.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Un passo indietro rispetto alla super prova offerta la settimana passata contro la Salernitana. Thiago Motta lo schiera titolare anche a Frosinone, il belga rischia il rosso diretto con un intervento pericoloso, il giallo lo rende più mite. Non riesce a entrare nel vivo del gioco. E all'intervallo viene sostituito da Urbanski. Stagione altalenante per l'esterno, media voto TMW di 5.96. Il suo destino non è stato deciso in via definitiva, negli uffici di Casteldebole. Questo perché nei piani di mercato della società a tinte rossoblù c'è la volontà di provare a strappare al Milan il giocatore a cifre inferiori rispetto a quelle prefissate. Nelle prossime settimane sono previsti i primi contatti ufficiali per provare a ridiscutere il riscatto.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Presenze: 26

Reti: 2

Assist: 3

- - -



CALCIATORI PRESTATI IN SERIE B

Marco Nasti (Bari)

Contro la Cremonese sconta la seconda giornata di squalifica. I pugliesi senza di lui perdono in casa complicando una situazione che già era delicata: due punti nelle ultime sette partite. Anche l'attaccante di scuola Milan è in difficoltà: il suo ultimo gol risale a due mesi fa, contribuendo al successo dei suoi contro la Ternana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 30

Reti: 4

Assist: 0

- - -

Chaka Traoré (Palermo)

Scampoli di partita per l'ivoriano nello spettacolare pareggio fra Palermo e Sampdoria, nella partita d'esordio per Michele Mignani sulla panchina dei rosanero. Sostituisce Di Francesco al 90', non deve nemmeno farsi la doccia.



Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Devis Vasquez (Ascoli)

Il suo Ascoli strappa un prezioso pari al "Del Duca" frenando la corsa del Venezia verso la Serie A. Massimo Carrera dà fiducia al colombiano fra i pali e lui risponde mantenendo la porta inviolata. È la seconda volta che gli succede in quattro partite. Se il torneo finisse oggi i marchigiani sarebbero retrocessi in Serie C ma la squadra dà segnali di essere viva.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti subite: -4

Clean sheet: 2

- - -

CALCIATORI PRESTATI IN SERIE C

Andrea Bozzolan (Perugia)

Dopo panchine consecutive senza mai entrare, il terzino viene impiegato dal 1' contro l'Olbia giocando come quinto di destra e restando in campo per 90'. Un buon rientro in vista della volata per la qualificazione ai playoff degli umbri.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 20

Reti: 0

Assist: 0

Antonio Gala (Sestri Levante)

Stagione finita per il trequartista 19enne che nella giornata di lunedì è stato operato dopo aver rimediato un infortunio al menisco. Il giocatore è già rientrato a Milano.

Stato trasferImento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 0

Assist: 2

- - -

Bob Murphy Omoreghbe (Sestri Levante)

Parte dalla panchina, entra al 46' con la squadra sotto di un gol contro il Pineto ma non riesce a incidere. Anzi, alla fine il Sestri Levante perde 0-2. Quando mancano tre giornate alla fine il vantaggio sulla zona playout è di quattro punti.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 13 col Fiorenzuola, 11 col Sestri Levante

Reti: 4 (tutte col Fiorenzuola)

Assist: 1 (col Sestri Levante)

- - -

CALCIATORI PRESTATI ALL'ESTERO

Fode Ballo-Touré (Fulham)

Il Milan gli ha trovato una sistemazione nell'ultimo giorno utile della finestra trasferimenti estiva. Per il senegalese la miseria di 7 presenze in tutte le competizioni, solo due volte titolare e solo nei primi due turni di Carabao Cup contro Norwich e Ipswich, squadre di Championship. Solo scampoli in Premier League, con 53' spalmati in 5 presenze, l'ultima delle quali un mese fa. Nelle ultime cinque partite non è stato nemmeno convocato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- -

Marko Lazetic (Fortuna Sittard)

L'ultima volta che è stato avvistato almeno in panchina risale al 28 gennaio mentre per l'ultima presenza dobbiamo arrivare addirittura a novembre 2023, con uno scampolo di partita contro l'Heerenveen. Convivenza forzata per questi ultimi mesi con il serbo che non è riuscito a incidere. Solo tre presenze da titolare, poi la bocciatura.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 0

Assist: 0

- - -

Divock Origi (Nottingham Forest)

I numeri desolanti ricordano la sua infausta stagione al Milan. Anche il tecnico Nuno Espirito Santo lo ha retrocesso a riserva nelle ultime due partite. Venti minuti contro il Fulham, 22 contro il Tottenham senza poter incidere. Prende il posto di Wood sul risultato di 3-1 per gli Spurs e la situazione non cambia. Prosegue pertanto il suo digiuno in Premier League: nessuna rete in campionato e la sua unica marcatura stagionale è stata siglata al Bristol City, squadra di Championship, in FA Cup.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro

Presenze: 20

Reti: 1

Assist: 1

- - -

Luka Romero (Almeria)

LaLiga è ferma per lasciare spazio alla finale di Copa del Rey fra Athletic e Maiorca. Arrivato a gennaio, Romero ha giocato 6 partite, tre delle quali da titolare, vivendo una notte speciale contro l'Atlético Madrid: in quella partita ha segnato una doppietta. Tanta paura invece contro il Celta dove a seguito di uno scontro di gioco è uscito in barella, facendo temere il peggio. Per fortuna gli accertamenti hanno escluso qualsiasi frattura ed è regolarmente tornato in campo dieci giorni dopo contro il Siviglia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 2

Assist: 0