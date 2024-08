Il Milan in prestito: il borsino dei 7 giocatori. Esordio per Kalulu, Colombo e Vasquez fanno la storia

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Protagonista dello storico successo dell'Empoli sul campo della Roma all'Olimpico. Prima frazione di gioco dai toni contrastanti, in cui sbaglia un gol già fatto per poi riscattarsi parzialmente con la sponda vincente per Gyasi. Completa il riscatto con il rigore del raddoppio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti: 2

Assist: 1

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Tredici minuti finali per il francese, che prende il posto del giovane Nicolò Savona con la Juventus che controllava agilmente lo 0-3 a Verona.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -



MARKO LAZETIC (TSC)

Dopo il flop in Olanda l'attaccante prova a rilanciarsi in patria. Non si è disputata l'ultima partita di campionato contro lo Stella Rossa e la sua ultima presenza risale al 16 agosto, 45' nella partita persa contro l'OFK Belgrado. Fin qui solo due le partite da titolare, prima di finire nelle retrovie.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Independiente)

Domenica l'esordio in campionato, nel complesso positivo nel bollente derby contro il Racing Avellaneda. Parte dalla panchina, entra al 33' per esigenze tattiche dopo che un compagno di squadra ha rimediato il cartellino rosso. Bene nei contrasti e nei duelli aerei. Decisamente non male, per l'importanza della partita.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il pupillo di Vincenzo Italiano assaggia la panchina con i nuovi compagni di squadra, osservando il Bologna affondare sotto i colpi di un Napoli deciso a riscattare il pesante ko di Verona della settimana precedente.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LUKA ROMERO (Alavés)

Mezz'ora scarsa per l'argentino, nel pareggio dei baschi in casa contro il Betis per 0-0. Partita che si è complicata per l'espulsione di un difensore dell'Alavés. Impiegato sulla corsia sinistra, fatica a incidere.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

DEVIS VAZQUEZ (Empoli)

Ottimo impatto per il colombiano, che dopo il buon lavoro ad Ascoli nonostante la rete subita si è conquistato il salto in Serie A diventando titolare. Nello storico successo dei toscani sul campo della Roma si distingue per una buona parata su Pellegrini nel primo tempo, per il resto è protetto abbastanza bene dalla sua difesa e compie solo qualche buona uscita. Nulla da rimproverarsi sulla rete di Shomurodov.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti subite: 2

Clean sheet: 1