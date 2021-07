Il Milan non abbandona la linea verde: da Kaio Jorge a De Ketelaere, ecco i talenti nel mirino

L’esperienza conta, ma la linea non cambia: il Milan continuerà a puntare sui giovani, sui talenti da strappare alla concorrenza quando il prezzo è ancora alla portata. Paolo Maldini sa bene quanto sia fondamentale il contributo di giocatori come Ibrahimovic e Kjaer, ma la determinazione di un ragazzo che ha voglia di sfondare può fare la differenza.

NEL MIRINO - E così, dopo l’acquisto di Sandro Tonali e il ritorno di Brahim Diaz (restano gli ultimi dettagli da sistemare con il Real Madrid), gli uomini di mercato del Milan, come riporta il quotidiano Tuttosport, stanno continuando a monitorare alcuni prospetti interessanti in giro per il Mondo. Nel mirino, ad esempio, ci sono Kaio Jorge, attaccante del Santos, Mohamed Daramy del Copenaghen e Warren Bondo del Nancy.

PREDESTINATO - Fra i gioiellini che più intrigano, però, c’è il fantasista Charles De Ketelaere, classe 2001, di proprietà del Bruges. Il ragazzo è già stato protagonista in Champions League e ha esordito (in amichevole) con la Nazionale maggiore belga. Un predestinato che il Milan sta osservando con particolare attenzione e interesse.