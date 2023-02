Il Milan riabbraccia Maignan e Ibra: la tranquillità del francese, il nuovo record dello svedese

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oltre a celebrare il successo contro l'Atalanta, il quarto di fila tra campionato e Champions League senza subire gol, il Milan ha festeggiato ieri sera anche il rientro di due grandi leader della squadra rossonera: si tratta di Mike Maignan, che è tornato in campo con la maglia del Diavolo dopo 161 giorni (l'ultima volta prima di ieri era Milan-Napoli del 18 settembre), e Zlatan Ibrahimovic, il quale ha fatto il suo esordio stagionale e non giocava dal 22 maggio 2022, giorno in cui in casa del Sassuolo il Milan si era laureato Campione d'Italia.