Il Milan sta buttando via l'Europa negli scontri diretti. Nessuno peggio dei rossoneri

vedi letture

È difficile palesare ottimismo quando, a sette giornate dalla fine, il Milan si ritrova addirittura a quattro punti dall'ottavo posto. Che peraltro non porterebbe in ogni caso a nessuna competizione continentale. Il pareggio contro la Fiorentina lascia con l'amaro in bocca perché era l'occasione di avvicinarsi, sfruttando lo scontro diretto.

Ciò che preoccupa, al di là del rendimento che è sotto gli occhi di tutti, è anche la prospettiva. Da qui alla fine della stagione il Milan sfiderà tre squadre che le stanno davanti in classifica. Fatta eccezione delle altre competizioni, dove il Milan ha battuto la Roma in Coppa Italia, Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, la Serie A ha regalato solamente amarezze contro le prime 8 del tabellone attuale. E se con Paulo Fonseca le cose andavano così così, con Sergio Conceiçao sono letteralmente precipitate. Nel dettaglio:

GESTIONE PAULO FONSECA

3ª giornata, Lazio - Milan 2-2

5ª giornata, Inter - Milan 1-2

7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1

10ª giornata, Milan - Napoli 0-2

13ª giornata, Milan - Juventus 0-0

15ª giornata, Atalanta - Milan 2-1

18ª giornata, Milan - Roma 1-1

Partite giocate: 7

Vittorie: 1

Pareggi: 3

Sconfitte: 3

Gol fatti: 7

Gol subiti: 10

Punti conquistati: 6

Media punti: 0.86

- - -

GESTIONE SERGIO CONCEICAO



21ª giornata, Juventus - Milan 2-0

23ª giornata, Milan - Inter 1-1

9ª giornata, Bologna - Milan 2-1

27ª giornata, Milan - Lazio 1-2

30ª giornata, Napoli - Milan 2-1

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2

Partite giocate: 6

Vittorie: 0

Pareggi: 2

Sconfitte: 4

Gol fatti: 4

Gol subiti: 9

Punti conquistati: 2

Media punti: 0.33

Restano quattro partite da disputare contro le migliori 8, tre delle quali in casa. Nel dettaglio:

33ª giornata, Milan - Atalanta (20 aprile)

36ª giornata, Milan - Bologna (11 maggio)

37ª giornata, Roma - Milan (18 maggio)

Confrontando le prime 9 della classifica e limitandoci solo agli scontri diretti, il dettaglio è impietoso:

1. Napoli media punti 1.88 (30 punti in 16 partite)

2. Fiorentina 1.64 (23 punti in 14 partite)

3. Bologna 1.55 (17 punti in 11 partite)

4. Inter 1.54 (20 punti in 13 partite)

5. Atalanta 1.38 (18 punti in 13 partite)

6. Juventus 1.21 (17 punti in 14 partite)

7. Lazio 1.15 (15 punti in 13 partite)

8. Roma 0.73 (8 punti in 11 partite)

9. Milan 0.62 (8 punti in 13 partite)



Non resta che sperare in un cambio di rotta per questo finale di stagione, con la speranza che rallentino tutte le altre davanti. La classifica attuale:

3. Atalanta 58

4. Bologna 57

5. Juventus 56

6. Lazio 55

7. Roma 53

8. Fiorentina 52

9. Milan 48



Il dettaglio dei prossimi impegni delle squadre coinvolte (in neretto gli scontri contro le prime 9 della classifica)



32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Atalanta - Lecce

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Monza - Atalanta

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Genoa - Atalanta

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Atalanta - Parma

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus