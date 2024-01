Il Milan stabilisce le gerarchie con la Roma: 3-1 (anche convincente) a San Siro

Torna a vincere il Milan dopo la deludente eliminazione dalla Coppa e lo fa in maniera molto convincente: 3-1 alla Roma in uno scontro (quasi) diretto per il piazzamento Champions.

Apre le marcature Yacine Adli all’undicesimo minuto con il primo gol in rossonero, raddoppiato ad inizio ripresa dalla rete di Giroud su assist di Kjaer. Il Milan, a questo punto, gestisce, domina, divertendosi anche, ma il fallo di Calabria e il conseguente rigore trasformato da Paredes riaprono il match per gli ultimi venti minuti abbondanti. Ci pensa Theo Hernandez con una bordata mancina, su assist magnifico di Giroud, a ristabilire le gerarchie.

Milan vince 3-1 e terzo posto più che consolidato.