Il Milan vira su Joao Felix: primi contatti con il Chelsea, ingaggio "alla portata" rispetto a Rashford

vedi letture

Nelle ultime settimane, il nome di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, è stato accostato con insistenza al Milan che ha avuto anche un incontro con il fratello-agente dell'attaccante inglese. Con il passare dei giorni, però, la pista si sta raffreddando sempre di più sia per la concorrenza (Barcellona e Borussia Dortmund sono in pressing), sia perchè i Red Devils hanno fatto sapere che non intendono dare una mano a pagare l'ingaggio di Rashford (circa 14 milioni di euro a stagione).

PRIMI CONTATTI - Per questo motivo, in via Aldo Rossi hanno iniziato a valutare dei profili alternativi e nelle scorse ore c'è stato un primo contatto ufficiale con il Chelsea per Joao Felix, attaccante classe 1999 che ha lo stesso procuratore di Sergio Conceiçao (Jorge Mendes). Per il momento, i Blues non aprono al prestito, ma lo scenario potrebbe cambiare se dovessero prendere qualche altro rinforzo offensivo: secondo Theo Athletic, gli inglessi stanno infatti provando a prendere uno tra Alejandro Garnacho del Manchester United e Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. A livello di ingaggio, non ci sarebbero grossi problemi perchè stiamo parlando di cifre ben diverse da quelle di Rashford visto che Joao Felix guadagna "solo" 4,5 milioni di euro. C'è però da convincere il Chelsea che la scorsa estate ha pagato oltre 50 milioni di euro per prendere a titolo definitivo il portoghese dall'Atletico Madrid.

POCO SPAZIO AL CHELSEA - Va anche detto che l'ex prodotto del settore giovanile del Porto, che nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Benfica e Barcellona, sta trovando poco spazio con Enzo Maresca, che lo sta utilizzando soprattutto in Conference League, dove ha collezionato cinque presenze (tre da titolare) e segnato quattro gol. In Premier League, invece, Joao Felix ha visto poco il campo (solo tre presenze dal primo minuto) e ha giocato appena 357 minuti. Numeri che confermano che il portoghese non è una prima scelta del tecnico dei Blues che, soprattutto se dovesse arrivare un nuovo attaccante dal mercato, non metterebbe veti sulla sua partenza.

CARRIERA - A livello tecnico, parliamo di un giocatore di grande qualità che ai tempi del Benfica era visto come uno dei talenti più importanti in circolazione, tanto che nell'estate 2019 l'Atletico Madrid ha pagato 120 milioni di euro più bonus per acquistarlo dai lusitani. Nelle stagioni successive, però, Joao Felix non è riuscito ad esprimere con continuità il suo vero potenziale e da gennaio 2023 ha iniziato a girovagare un po' in prestito: prima sei mesi al Chelsea, poi un anno al Barcellona, fino al ritorno a titolo definitivo ai Blues ad agosto 2024. Ma a Londra le cose non stanno andando come sperava e così solo pochi mesi dopo si sta guardando intorno per cercare una nuova destinazione dove poter giocare con maggiore continuità.

DUTTILITÀ - Tra le sue qualità migliori c'è sicuramente la duttilità visto che può praticamente giocare in ogni ruolo dell'attacco: a sinistra, a destra, falso nove, trequartista, anche se il meglio lo dà probabilmente quando gioca da seconda punta accanto ad un altro attaccante. Nel Milan di Conceiçao, che sta lavorando per giocare in futuro con il 4-4-2 (per il momento il tecnico rossonero ha dichiarato che la sua squadra non è ancora pronta per scendere in campo dall'inizio con questo modulo), Joao Felix potrebbe quindi essere un innesto molto utile dal punto vista tattico, oltre che ovviamente tecnico visto che stiamo parlando di un calciatore di grande qualità. Tra l'altro a Milanello ritroverebbe Alvaro Morata con cui ha già giocato insieme all'Atletico Madrid.