Il milanista Sansone ferma l'Inter: doppia esultanza per Nicola

Arriva un passo falso decisivo per l’Inter, battuta al Dall’Ara per 2-1 dal Bologna nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Il match winner di questa sera è stato Nicola Sansone, attaccante autore del secondo e decisivo gol che ha permesso ai felsinei di ottenere i tre punti ma anche ha aiutato il Milan a rimanere in vetta alla classifica con un vantaggio di due punti sui nerazzurri a quattro giornate dalla fine.

Quella del numero dieci rossoblu è stata una rete pesantissima ai fini della corsa Scudetto, una rete che cambia gli equilibri e che sicuramente avrà fatto sorridere doppiamente il giocatore data la sua fede calcistica milanista. Sansone nel post-partita ha ironizzato sul fatto che Maldini o qualcuno del Milan lo chiami per ringraziarlo, proponendosi anche per la prossima stagione per aiutare i rossoneri e giocare in Champions League.

Parole spontanee che sottolineano la gioia e la soddisfazione di un professionista, un calciatore che questa sera non solo ha complicato i piani dell’Inter aiutando il Milan a mantenere il primato, ma ha anche consegnato la salvezza aritmetica al Bologna a quattro giornate dal termine. I rossoneri sicuramente accetteranno di buon grado l’assist offerto da Sansone, provando a concludere nel migliore dei modi una stagione travagliata, difficile, criticata ma mai per questo banale e poco significativa. Di fermate ne mancano solo quattro, il Milan è più vivo che mai, l’obiettivo ormai è uno solo: vincere e non fermarsi più.