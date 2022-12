Il Mondiale di Leao: pochi minuti, ma due gol importanti. Il Milan osserva contento...

MilanNews.it

Nonostante il poco minutaggio in questo Mondiale - solamente 62 minuti in quattro sfide - Rafael Leao si sta rendendo comunque protagonista con il Portogallo, realizzando ben due gol dopo il suoi ingresso in campo. Fernando Santos finora gli ha dato poco spazio, ma il classe '99 ha ripagato le scelte del ct portoghese: prima la rete contro il Ghana, poi il magnifico gol di ieri sera contro la Svizzera.

Il Milan osserva (contento)

Ovviamente il Mondiale di Leao non passerà sotto traccia. Fin qui, il cammino del Portogallo e di Rafa è stato più che positivo, per questo il Milan e mister Pioli possono essere contenti della strada che sta facendo il diamante del Milan. Lo stesso allenatore rossonero, nel corso del Club di Sky Sport, ha dichiarato: "Ho dato una regola ai giocatori che sono al Mondiale, mi devono chiamare alla fine di ogni partita per dirmi come stanno. Il Portogallo ha una rosa di livello, non entro nel merito dei minuti giocati".

Incide sul rinnovo?

Così Stefano Pioli, tecnico rossonero, si era espresso al Club di Sky Sport sul rinnovo di Leao: "Sono sicuro di due cose: che Leao stia bene con noi e che Paolo e Rafa stanno parlando. Quindi aspettiamo buone notizie. Voglio bene a Rafa, credo che il suo percorso non sia ancora finito. Sta bene con i suoi compagni e sta bene a Milano". Difficile da dire se le buone prestazioni, nonostante lo scarso minutaggio, possano incidere sul rinnovo del giocatore. Il Milan, comunque, ragionerà a 360 gradi sulla situazione del portoghese, partendo dal Mondiale, passando dalla situazione con lo Sporting, arrivando a quello che vuole essere il giocatore da grande.