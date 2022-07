Il riscatto e le parole di Florenzi confermano che al Milan si sta bene. E che si vince anche

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025". Con questo comunicato ufficiale, il Club rossonero ha confermato Florenzi in rosa, trovando grande apprezzamento da parte di tutto il tifo milanista.



Giocatore duttile

A 2.7 milioni di euro, d'altrdone, Stefano Pioli si ritroverà in formazione un calciatore duttile sia sul campo che fuori. Florenzi, infatti, potrà agire sia da terzino destro (come vice del capitano Calabria) che, all'occorrenza, da esterno altro a destra; il classe 1991 romano, inoltre, rappresenta un punto di riferimento nello spogliatoio, nel quale porta leadership e simpatia che sono sempre molto graditi... Al Milan, insomma, si sta bene e non è certo un segreto il fatto che il gruppo sia stato uno dei fattori principali dello Scudetto vinto a maggio.



E al Milan si vince...

Sui social Florenzi ha commentato l'avvenuto riscatto: "È stata una stagione veramente molto emozionante, sapevo quello che potevo dare. Spero di aggiungere oltre a questo altri trofei. Una storia così intensa, con un finale così speciale, non poteva non continuare! Grazie... ancora insieme. Qui e ora". Dopo Roma, Valencia e PSG, Florenzi ha trovato nel Milan la squadra definitiva per la sua carriera, nella quale - finalmente - vincere e puntare con tanta costanza all'obiettivo più alto.