Il risultato più della prestazione, soprattutto a nove gare dalla fine. Kalulu e Maignan: che partita!

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan-Empoli è stata la classica partita in cui si guarda più il risultato della prestazione, soprattutto a nove partite dalla fine del campionato e con i rossoneri in piena lotta scudetto. Il successo della squadra di Pioli non passa solo dal grande gol di Pierre Kalulu, ieri il migliore in campo non solo per la rete decisiva, ma anche per la fase difensiva, che ormai non dovrebbe neanche più sorprendere il mondo rossonero. Il Milan, grazie all'ottima prestazione della retroguardia rossonera, non ha mai veramente sofferto le offensive dell'Empoli, tant'è che la squadra di Andreazzoli ha concluso la gara con solamente cinque tiri, di cui due verso la porta di Mike Maignan, contro le quindici conclusioni rossonere (cinque in porta, di cui uno è il gol di Kalulu).

ANCORA LUI: MIKE MAIGNAN - Giusto dare spazio alla gara di Pierre Kalulu, ma è altrettanto giusto sottolineare l'ennesima prestazione perfetta di Mike Maignan, che con il clean sheet di ieri è arrivato in doppia cifra di reti inviolate in solamente 23 presenze. Il portierone francese, ancora una volta applaudito da tutto San Siro e acclamatissimo alla lettura delle formazioni, è stato decisivo con un intervento prodigioso su Luperto: fino a quel momento l'ex Lille non era mai stato impiegato particolarmente. Ma i portieri forti si riconoscono da questi particolari, in cui appena vengono chiamati in causa rispondo presente. Ma quanta sicurezza infonde Mike? Oltre alla sistemazione della "controbarriera", gesto che ha già fatto il giro dei social, e all'ottima gestione della palla in fase di possesso, è giusto osservare anche un'altra delle tantissime qualità del numero 16 rossonero: le uscite. Quest'anno, il Milan ha risolto uno dei problemi che ha sofferto nelle ultime stagioni con Donnarumma, che tra i pali rimane un fenomeno ma che nelle uscite ha sempre avuto particolari problemi.