Il risveglio di Calhanoglu: ha nel mirino il record del suo primo anno rossonero

"Siamo sulla strada giusta". Queste sono le parole che Hakan Calhanoglu ha affidato ad un post su Instagram dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. L'ex centrocampista del Bayer Leverkusen ha trovato per la seconda volta consecutiva la via del gol, dopo la doppietta contro il Torino in Coppa Italia. Era dal maggio 2018, Milan-Fiorentina 5-1, che il numero dieci non segnava su punizione con la maglia rossonera. La rete è arrivata nuovamente a San Siro, nella stessa porta di un anno e mezzo fa. Il classe 1994' è attualmente a quota cinque gol realizzati e punta fortemente a battere quello che è il suo record personale con la maglia del Milan: otto, tutti realizzati alla sua prima stagione in rossonero, tra Campionato ed Europa League.

QUESTIONE DI TATTICA - Nella scorsa stagione, per consentire un migliore rendimento all'intera compagine, i compiti affidati da Gattuso ad Hakan erano più ferrei e più tattici. L'ex allenatore rossonero, ora al Napoli, sfruttava spesso le sue buonissime abilità in fase di copertura e di sacrificio, andando però a rinunciare a qualcosa a livello puramente offensivo. La stagione 2018/2019 del fantasista turco si è conclusa con 4 reti e 13 assist in 46 presenze tra le varie competizioni. Con Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, Hakan ha avuto un po' più di libertà in questo nuovo Milan, il turco, grazie alle nuove tattiche, è infatti riuscito a concludere ben 47 volte verso la porta avversaria, un dato che lo porta dritto in top ten per quanto riguarda la Serie A. Non solo il numero dieci è il miglior tiratore rossonero, ma è anche l'unico ad aver realizzato l'unico gol di testa di questo campionato, quello decisivo contro il Brescia.

A CACCIA DEL RECORD - Attualmente, Hakan Calhanoglu, tra Campionato e Coppa Italia ha realizzato cinque reti e un assist in 21 presenze. Il numero dieci rossonero punta con tutte le forze ad infrangere quello che è il suo record con la maglia rossonera; nel suo primo anno milanista Hakan ha infatti messo a segno otto reti: sei in campionato e due in Europa League. Non solo otto reti ma anche dieci assist, in 45 presenze tra le varie competizioni. Il ragazzo originario di Mannheim ha ancora a disposizione tutto il girone di ritorno e le due sfide di Coppa Italia contro la Juventus per realizzare almeno quattro reti e superare il suo score più alto, se lo augura lui e se lo augurano tutti i rossoneri, con la speranza di continuare a vedere il miglior Hakan Calhanoglu.