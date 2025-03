Il ritorno di Ibrahimovic: tra domani e venerdì lo svedese sarà a Milanello

Dopo un lungo periodo di assenza Zlatan Ibrahimovic tornerà a farsi vedere dalle parti di Milanello. Il fatto che nel corso di queste settimane lo svedese sia mancato ha fatto e non poco rumore, soprattutto a fronte del delicato momento che la squadra di Sergio Conceiçao stava attraversando in campionato.

Il Senior Advisor è stato però alle prese con un'influenza piuttosto complicata, dalla quale sembrerebbe aver (finalmente) recuperato al meglio. A fronte di questo, stando a quanto riportato da Il Giornale, tra domani e dopodomani Zlatan Ibrahimovic tornerà a farsi vedere dalle parti di Milanello, così da fornire tutto il suo appoggio alla squadra in vista di un rush finale che vedrà il Milan giocarsi un posto in Europa.

LE ULTIME SUL DS DEL MILAN

Il colloquio andato in scena tra i Furlani e Paratici non ha portato ancora a nessun accordo definitivo. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha intenzione di prendersi altro tempo dopo l'incontro con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Il tutto perché Giorgio Furlani andrà avanti nei contatti con gli altri candidati al ruolo di direttore sportivo, come Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio, anche se Paratici resta il favorito. Quella che sembrava una decisione da prendere entro fine mese, dunque, slitterà ancora di qualche settimana.