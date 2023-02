Il rovescio della medaglia dell’incasso record di Milan-Tottenham

MilanNews.it

9 milioni di incasso e record storico per il calcio italiano. Giustamente il Milan si è gonfiato il petto per questo traguardo, che ha spazzato via i 7.8 milioni di Inter-Barcellona del dicembre 2019. Ma c’è il rovescio della medaglia anche dietro a risultati così importanti. In primis San Siro non era sold out, perché diverse centinaia di tagliandi sono rimasti invenduti a causa dei prezzi estremante elevati che la società ha imposto nella vendita libera. Mai nella storia si era verificato che un terzo anello blu costasse 99 euro e che anche i prezzi per gli abbonati fossero così alti.

Il rischio di trasformare i tifosi in clienti è molto sottile e va tenuto conto che dopo un mese complicato come quello di gennaio, da altre parti, probabilmente lo stadio non sarebbe stato così pieno. È vero che gli ottavi di Champions League sono un evento e come tale va pagato, ma bisogna anche stare attenti alle tasche dei tifosi. Perché il rischio è quello di trovarsi con molti “occasionali” e con meno “fidelizzati”, il che può cambiare di molto l’atmosfera all’interno dello stadio.

Un monito per la società: ok i record di incassi, ma date un’occhiata ai prezzi perché c’è stato molto malcontento da parte dei tifosi per la politica dei prezzi attuata in questa partita e ci sono arrivate tante segnalazioni in merito. Capiamo la necessità di fare ricavi, ma occhio a non portare i tifosi a dover rinunciare alla loro passione allo stadio per via di prezzi inaccessibili (il calcio non è della gente?) che potrebbero portarli a stare davanti alla tv visto che gli abbonamenti televisivi sono più economici rispetto a certi biglietti da stadio.

Anche con lo stadio nuovo, se ci sarà, bisognerà stare molto attenti al tema dei prezzi e della capienza. Perché il teatro è un’altra cosa.