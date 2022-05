Il Sole 24 Ore - Milan-Investcorp, ecco la struttura finanziaria dell’operazione: equity per 800 mln e prestiti per 400 mln

Siamo probabilmente arrivati nella fase cruciale della trattativa tra Elliott e Investcorp per l'acquisto da parte di quest'ultimo del Milan per circa 1,2 miliardi di euro. Con il passare dei giorni emergono sempre più dettagli su questa vicenda, in particolare per quel che riguarda la struttura finanziaria dell’operazione: su questo tema, Il Sole 24 Ore in edicola stamattina riferisce che, secondo alcune indiscrezioni, il fondo del Bahrain sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 800 milioni di euro di risorse proprie per acquisire il club rossonero, mentre gli altri 400 milioni sarebbero invece frutto di varie forme di finanziamento, tra le quali il "financing" bancario con un pool composto da Goldman Sachs e Jp Morgan. Alle spalle di Investcorp, che sarebbe il gestore di capitali terzi, ci sarebbero diversi investitori, famiglie del Golfo Persico e family office della stessa area geografica che da anni fanno parte di questo fondo. Il noto quotidiano economico spiega poi che di quei 800 milioni di "equity", circa il 70%, quindi quasi 600 milioni, sarebbe risorse di cosiddetto "permanent capital", cioè soldi da investire con un orizzonte temporale più ampio (si parla di una decina di anni).

ATTESA PER IL SIGNING - Conclusa la due diligence, cioè l'analisi dei conti del club rossonero, il prossimo passo è il signing, che era atteso già alla fine della scorsa settimana, ma per il quale invece sarà necessario aspettare qualche giorno in più. Questo perchè "ci sarebbero alcune problematiche di valutazione, in termini di enterprise value, che alla fine sarebbe salita da 1,1 miliardi a circa 1,2 miliardi di euro. All’esame ci sarebbero alcune poste di bilancio, collegate a debiti di vario tipo, anche commerciali. L’analisi sarebbe fondamentale per Investcorp per definire con precisione l’entità dell’equity richiesto".