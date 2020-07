Implacabile Ante, in gol ogni cento minuti nel 2020: il Milan ha tirato fuori dal cilindro il suo bomber

12 gol e 1310 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia, per una media di un centro ogni 109' nel 2020. I numeri di Ante Rebic ormai non fanno più notizia, ma è indubbio che il Milan, dopo tanto peregrinare, abbia tirato fuori dal cilindro un attaccante completo, freddo e decisivo. Tutto ciò che era mancato nelle ultime stagioni. Contro il Bologna ha dato il là all'azione dell'1-0, ha messo a ferro e fuoco la retroguardia emiliana e ha chiuso la gara con il gol del 4-1: sembra ordinaria amministrazione ma non lo è, tutt'altro.

CAPOLAVORO DI MERCATO - Quando Boban e Maldini chiusero l'operazione con l'Eintracht a fine agosto, mandando André Silva in prestito in Germania, furono in tanti a storcere il naso. Sembrava una trattativa messa in atto per sistemare un esubero, tant'è che Giampaolo, che chiedeva a gran voce un trequartista o una seconda punta, non sembrò particolarmente affascinato dall'attaccante croato, che col tecnico abruzzese collezionò appena 64 minuti. Anche Pioli inizialmente si concentrò su altri profili, concedendogli un'opportunità importante contro il Napoli dove mostrò alcuni sprazzi incoraggianti, ma fu costretto al cambio all'intervallo a causa di un piccolo problema fisico. Per il nuovo rilancio l'attaccante di Spalato dovette aspettare fino all'anno nuovo e quel Milan-Udinese che ribaltò completamente la situazione.

CERTEZZA ANCHE PER IL FUTURO - Ora Rebic, Ibrahimovic a parte, è l'uomo di punta dell'attacco rossonero, anche in vista del prossimo anno. Il croato sarà un elemento centrale anche nel Milan di Rangnick, in attesa di conoscere il nome dell'altra punta che lo affiancherà. La scelta, tuttavia, potrà essere meno affannosa rispetto al passato. Il classe '93 ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia e, almeno al 50%, il prossimo reparto offensivo è sicuramente sistemato. Non preoccupa eccessivamente neanche la situazione legata al doppio prestito con l'Eintracht: i due club si accorderanno cercando di ridurre al minimo la parte cash, per un'operazione che sta facendo (e farà) contenti tutti.