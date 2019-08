In attesa di Paquetà, la quarta di Suso come trequartista. Il mercato intanto preme...

Lucas Paquetà, rientrato dalle vacanze lunedì, sta muovendo i primi passi alla guida di Marco Giampaolo, in attesa di vederlo all'opera sul campo. Il brasiliano non è stato convocato per l'amichevole contro il Manchester United e continuerà ad allenarsi a Milanello. Una scelta saggia, forse obbligata, per far sì che il verdeoro prosegua la sua preparazione senza intoppi, in modo da essere pronto, fisicamente ed atleticamente, per l'inizio del campionato.

LA QUARTA VOLTA - Senza il brasiliano, trequartista designato per la stagione 2019/20, a Cardiff il ruolo di "numero 10" verrà nuovamente affidato a Suso, alla quarta prova in questa posizione dopo le sfide contro Novara, Bayern Monaco e Benfica. Lo spagnolo fin qui non si è mal comportato, convincendo anche Giampaolo, ma è chiaro che con Paquetà a disposizione lo spagnolo difficilmente partirebbe davanti. Bisogna ricordare che l'ex Liverpool resta comunque sul mercato, in attesa di capire che la Roma, o altri club, si facciano avanti concretamente per lui.

DUALISMO POSSIBILE? - I test estivi saranno comunque utili a Giampaolo qualora Suso restasse in rossonero: nel 4-3-1-2 l'andaluso può giocare esclusivamente da trequartista e, in caso di permanenza, il Milan non potrà ridurre il numero 8 in una sorta di riserva di superlusso. Molto dipenderà da Giampaolo che sta lavorando in maniera intensiva sul classe '93, fin qui piuttosto convincente, soprattutto quando le gambe hanno risposto in maniera positiva. Resta il fatto che, in un ottica di logica di squadra, la permanenza dello spagnolo cozza un po' con le necessità della rosa, la quale ora consta tre centravanti (uno adattabile come Leao) e nessuna seconda punta.