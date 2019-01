In attesa di "poter fare altro", al Milan idee chiare: solo gente convinta

Dalla conferenza stampa di Krzysztof Piątek ne esce un Milan compatto, coeso, deciso, unito, uno e trino. Gazidis, Leonardo e Maldini allineati, con la stessa visione in campo e fuori. Altro che faide e guerre interne. C'è un progetto chiaro, con una linea ben definita sul cosa fare e cosa non fare. E in chiave mercato, con qualche dribbling da ex fantasista, il dirigente brasiliano ha fornito risposte dirette ed inequivocabili.

Alzando la voce, nel tentativo di mandare un messaggio a chi ora gioca a Londra, il Diavolo non correrà più dietro a nessuno. Basta capricci e mal di pancia: "Chi non vuole restare vada via, serve gente convinta". Come Krzysztof Piątek, riuscito nell'impresa di trasmettere tutta la propria carica senza rilasciare chissà che dichiarazioni. Bastava lo sguardo. Salutato Higuaín che "ha fatto la sua scelta", il Milan ha subito svoltato con una punta più giovane ed in rampa di lancio. Un rischio? Possibile. Una scommessa? Probabile. Ma il calcio resta un gioco e l'azzardo ne è parte integrante. In più, come dice Maldini: "La nostra linea prevede di prendere giovani di talento".

Coccolato il polacco, però la grande domanda del tifoso ora è un'altra: ci saranno nuovi innesti? Palla a Leonardo, che risponde così: "Abbiamo fatto molto finora, forse siamo quelli che abbiamo fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetá la rosa è competitiva". In attesa dunque di poter far altro, il Diavolo si guarda intorno ed aspetta il momento giusto per colpire, alla ricerca di occasioni e gente convinta. Il vero diktat del nuovo corso rossonero. Una scelta condivisa da tutti: dal presidente fino all'allenatore. Per il bene del Milan.