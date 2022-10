Infortunio Maignan: la cronaca della giornata odierna. A forte rischio anche il mondiale

MilanNews.it

Il 2022 con la maglia rossonera di Mike Maignan si è concluso nella prima serata odierna quando è arrivato il responso degli esami strumentali ai quali si è sottoposto subito dopo l’allenamento di oggi pomeriggio. Nel corso della seduta, il portiere ha iniziato prima con un lavoro personalizzato per poi recarsi sul campo Centrale dove si è unito ai compagni per delle esercitazioni tecniche. Tutto sembrava andare verso un suo ritorno tra i pali sabato sera contro il Monza, ma nel momento in cui ha effettuato un rinvio, ha sentito di nuovo male al polpaccio sinistro ed è rientrato negli spogliatoi.

Maignan era stato dichiarato clinicamente guarito una settimana fa tanto è vero che, se fosse stato per lui, sarebbe sceso in campo già domenica scorsa contro il Verona. Perché lui è uno che spinge sempre e vuole dare il massimo, ma in questa circostanza ha dato ascolto allo staff medico che, lo sottolineiamo, non ha mai fatto forzare Maignan nella sua fase di recupero dal problema al gemello mediale, rimediato durante Francia-Austria dello scorso 23 settembre.

Tutto era perfettamente in linea con la tabella di marcia ed era anche corretta la fase narrativa odierna, perché come scritto sopra, Mike ha prima svolto un lavoro personalizzato per poi passare a quello collettivo. In questi casi, quando c’è un infortunio da valutare, il club ha delle procedure interne che non seguono la morbosità della notizia, anche perché sul tema degli infortuni è sempre bene avere un quadro clinico chiaro e non approssimativo, anche a livello comunicativo.

Per Mike, segnalato come molto dispiaciuto, è a forte rischio anche il mondiale con la Francia. In questo caso sarà Didier Deschamps, in base sia ai controlli che Maignan farà con il Milan sia a quelli ai quali potrà essere sottoposto dallo staff della nazionale campione del mondo, a decidere se convocarlo o meno ma per farlo, Mike dovrà essere a posto al 100%. In caso di non convocazione, anche per lui scatterebbe il programma previsto per la pausa dei mondiali, con 10-15 giorni di ferie e poi il rientro in Italia che sarà seguito dalla partenza per Dubai dove il Milan sosterrà una tournée e anche un torneo di lusso dove incontrerà anche il Liverpool.