Inter-Milan 5-1: è notte fonda per Pioli&Co. In gol Leao

Serie A, 4ª giornata: Inter-Milan 5-1. In gol Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Rafa Leao, Calhanoglu e Frattesi. Prima sconfitta stagionale per i rossoneri

Il Milan cede il primato in solitaria del campionato all'Inter. I rossoneri, infatti, dopo aver espresso un bel calcio nelle prime tre giornate di campionato, devono arrendersi all'esperienza e alla forza dell'Inter di Simone Inzaghi, che si aggiudica i tre punti con un pesante 5-1. Con il derby che si accende e si sblocca subito: al 5', infatti, Thuram brucia secco Thiaw sull’out di destra e crossa in area di rigore. La palla carambola sui piedi di Dimarco che tenta la conclusione da distanza ravvicinata - a pochi passi dal vertice sinistro dell’area di rigore. Mkhitaryan si trova sulla traiettoria del tiro e con un tocco spiazza Maignan e porta i suoi sull’1-0. Da questo momento la partita vede ritmi sempre più lenti con il Milan che fa girare, sterilmente, palla e con l’Inter che si abbassa nei propri 30 metri.

E il primo squillo dei rossoneri arriva solo al minuto numero 31, quando Theo, partito da metà campo, scambia con Giroud al limite dell’area e per poco non trova lo specchio della porta con il suo mancino di precisione. Ma al 38’, quando il Milan sembrava potesse fare male ai nerazzurri, Thuram pesca dal cilindro un gol d’autore: 1 vs 1 contro Thiaw sull’out di sinistra, sugli sviluppi di un contropiede, il francese rientra sul destro e lascia partire un missile terra-aria che si insacca all’incrocio dei pali e timbra il 2-0 finale del primo tempo.

Il parziale dei secondi 45 minuti, dopo un inizio tutt'altro che divertente e la prima sostituzione della partita per Pioli (Chukwueze per Pulisic), cambia al 58' quando il Milan attacca per la prima volta a campo aperto, in verticale, l'Inter con Leao che su appoggio di Giroud si ritrova a tu per tu con Sommer e non fallisce la palla del 2-1. Ma passano solo 11 minuti quando l'Inter trova il tris con Mkhitaryan: Lautaro Martinez, dopo aver ricevuto a sinistra, si accentra e scarica per l'armeno, il quale, grazie ad una deviazione, trova il gol per la doppietta personale da dentro l'area di rigore.

E Pioli al 77' prova il tutto per tutto: fuori Giroud, Reijnders e Calabria e dentro due punte, Okafor e Jovic, e Florenzi. Un minuto più tardi, però, l'Inter trova il calcio di rigore che può valere il 4-1: Theo interviene in ritardo su Lautaro Martinez in area e per Sozza non ci sono dubbi. Sul dischetto si presenta l'ex Calhanoglu che batte Maignan. Giochi chiusi e Pioli inizia a pensare al Newcastle e spedisce nella mischia Musah per Loftus-Cheek. Ma non è finita. Perché al secondo dei cinque minuti di recupero, Frattesi trova la manita su un imbucata di Mkhitaryan: Inter-Milan finisce 5-1.