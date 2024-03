Kalulu a SportMediaset: "Ho lavorato tantissimo per recuperare. Ora mi sento da 100: incredibile!"

All'anti-vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che il Milan giocherà domani in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, ore 18.45, direttamente da Milanello ha parlato ai microfoni di SportMediaset Pierre Kalulu, difensore rossonero tornato a disposizione di Stefano Pioli da poche settimane dopo essere stato infortunato da fine ottobre. Il Milan ha vinto la gara di andata, cinque giorni fa a San Siro, per 4-2. Le parole di Kalulu.

Sul ritorno in campo contro l'Empoli: "Aspettavo questo momento da tre mesi. Dopo l'infortunio c'è stato un momento che è durato due settimane in cui volevo lasciare tutto, senza neanche guardare il calcio. Poi c'è stata l'attesa e la volontà di riniziare a lavorare. Era come lo avevo immaginato: San Siro pieno, un po' di sole. Un momento veramente topo"

Seconda rinascita? "Forse non fino a questo punto. Ma posso dire che è stata un nuovo risveglio. E' stato lungo, difficile da vivere anche perché per me è stata la prima volta. Provi a guardare i lati positivi da questa esperienza e ti spingi a lavorare di più per essere al top quando sarei tornato"

Per chi era quel "Quanto mi eravata mancati" sui social dopo la partita? "La cosa difficile dal punto di vista umano è che ti abitui a tutto e quando ti manca qualcosa, ti rendi conto come la ami e di come hai bisogno di questa cosa per essere te stesso. Solo andare a fare il riscaldamento, le partite, lo stadio pieno e i duelli in campo sono veramente le cose più belle del nostro lavoro. Ma quando ci sei, ti abitui e diventa il tuo rituale normale e quando non c'è più, ti rendi conto che sono queste cose che ti caricano e ti danno la volontà di fare di più e di lavorare"

Sugli obiettivi del Milan da qui a fine stagione: "Per essere onesto, quando rientri come me hai già fame di vittoria. Sembra una frase fatta, un po' banale ma quando indossi una maglia come quella del Milan, non puoi immaginare di andare sul campo senza pensare di vincere alla fine, qualsiasi sia l'avversario. Sia in campionato ma anche in Europa League. Poi ci sono gli episodi ma la cosa normale e giusta per noi è voler vincere"

Sul ritorno a Praga, dove ha esordito con il Milan proprio in Europa League: "Il destino, il destino è così (ride, ndr). Per tutte e due è un'attesa lunghissima. Ora sarà un bel momento per me e speriamo che si finirà come quattro anni fa con una bella vittoria. Sarà bello, poi ti dirò dopo le mie sensazioni..."

Da 0 a 100 come ti senti oggi? "Cento, cento! Incredibile, incredibile! Mai visto un giocatore così... (ride, ndr) Io ho lavorato tantissimo, duro, per recuperare. Adesso mi sento bene ma come sappiamo tutti la verità di oggi non è la verità di domani. Mi sento a mio agio e sono pronto a dare il mio massimo e a essere al livello delle aspettative"

Lo prometti un gol da qui alla fine della stagione? "Era già nel mio piano. Non è una promessa quindi. Voglio fare almeno un gol"

Su Theo come difensore centrale: "Non mi pagano per dare un voto (ride, ndr)... L'hai visto tu, sei tu che lo devi dare (ride, ndr)... Io glielo già detto a lui cosa penso, ma il mio voto non cambia niente"

Ci credi nel secondo posto? "Per me è una domanda stranissima (ride, ndr)... Siamo al secondo posto e mi chiedi se credo al secondo posto, vuol dire che è una domanda facile. Ci sarà uno scontro diretto contro la Juve, non so il loro calendario ma sicuramente ci credo..."

Un pensierino all'Europeo? "Sicuramente ci penso, poi è vero che adesso mi servono step: rientrare bene, giocare il massimo possibile di partite. Mi sento bene ma poi devi riprendere il ritmo. Poi io ho fame..."