Kalulu terzino? Ecco come cambiano i piani di mercato del Milan in difesa

vedi letture

Lunedì è iniziata ufficialmente la stagione 2024-2025 del Milan con il consueto raduno a Milanello. Tra i giocatori presenti c'era anche Pierre Kalulu che ha grande voglia di riscatto dopo un'annata pesantemente condizionata dagli infortuni (tre problemi fisici piuttosto seri che gli hanno fatto saltare ben 39 partite), nella quale ha collezionato appena 11 presenze, di cui solo cinque da titolare.

KALULU TERZINO - Di Kalulu ha parlato in conferenza stampa anche Paulo Fonseca, nuovo tecnico milanista, che ha esaltato la duttilità del francese che può giocare sia da centrale che da terzino destro: "Kalulu gioca nelle due posizioni. Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro. Normalmente comincio con la fase difensiva, manca solo Theo. Positivo avere questa possibilità di avere Kalulu con diversi ruoli: non è molto offensivo ma dipenderà dalla struttura di gioco. Sono soddisfatto di questa possibilità di giocare in diversi ruoli". Da quello che è emerso da questi primi giorni di allenamento a Milanello, il portoghese ha avuto buone indicazioni dal rendimento dell'ex Lione sulla fascia destra.

CAMBIO DI STRATEGIA? - Con questo scenario come potrebbe cambiare il mercato del Diavolo? Non è un mistero che il Milan stia parlando da tempo con il Tottenham con Emerson Royal, ma con Kalulu spostato da terzino il club rossonero starebbe valutando con attenzione la possibilità di investire i soldi destinati all'esterno brasiliano su un difensore centrale. E l'obiettivo per questa zona di campo ha un nome e un cognome ben preciso, vale a dire Strahinja Pavlovic. Il Milan avrebbe già strappato il sì del giocatore del Salisburgo, ma deve ancora trovare un accordo con il club austriaco. La distanza tra le parti è ancora piuttosto ampia: 30 milioni di euro la richiesta, 20 milioni l'offerta milanista. Difficile che il Diavolo possa fare due investimenti importanti in difesa. Chi verrà preso dipenderà da...Kakulu.