Kessie allontana le voci di mercato: "Al Milan mi sento a casa, voglio continuare qui"

Nelle ultime stagioni, Franck Kessie è stato uno dei giocatori del Milan più utilizzati, ma nonostante questo, in ogni finestra di mercato, il suo nome viene messo tra i possibili partenti e viene accostato a diversi club, soprattutto stranieri. Ai microfoni di SportMediaset, il centrocampista rossonero, sbarcato a Milanello nell'estate 2017, ha voluto allontanare tutti i rumors di mercato e affermare la sua volontà di restare al Milan: "Qui mi sento a casa, voglio continuare qui. Devo dare tutto quello che ho per portare il Milan il più in alto possibile". Nelle scorse settimane, non sono mancate le voci sull'interessamento di club inglesi per Kessie, il quale sarebbe finito nel mirino per esempio di Everton e Newcastle. Il giocatore ivoriano non sembra però essere interessato a cambiare squadra e il suo futuro è destinato ad essere ancora colorato di rossonero.