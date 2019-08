Kessiè convocato per Cesena e futuro a Milano: Giampaolo vuole tenerlo e il mercato è agli sgoccioli

Franck Kessiè, al centro delle voci di mercato, è stato convocato per l'amichevole contro il Cesena. Convocazione che, in sede di mercato, può significare che le intenzioni di club e giocatore siano quelle di proseguire insieme, allontanando tentazioni e lusinghe da parte di club esteri. Il centrocampista di scuola atalantina, quindi, vede proiettarsi di fronte a sé (almeno) un'altra stagione in forza al Milan.

IMPORTANZA - Un matrimonio che fa bene a tutti, perché al Milan un giocatore dalle caratteristiche di Kessiè, sul quale poter appoggiare il peso del centrocampo, con un'altissima affidabilità fisica e mentale, sia all'interno dei 90 minuti che nell'arco di una stagione, non c'è. 96 partite giocate, 21 ammonizioni ed una sola espulsione per un centrocampista di quantità ne denota la grande facilità d'impiego, forte delle poche squalifiche che riporta e del suddetto strapotere fisico, nonché ad una soglia del dolore notevolmente alta, al punto da esser stato schierato anche da "acciaccato", risultando essenziale e determinante negli equilibri di un centrocampo che, da gennaio in avanti (dall'inserimento di Paquetà che seguiva la crescita di Bakayoko) aveva trovato la propria quadra.

IL MERCATO - Se a Franck Kessiè è sempre piaciuta molto la Premier League, c'è da dire che il Wolverhampton non fosse la destinazione ideale dell'ivoriano, che infatti, mai convinto dell'operazione, ne ha reso impossibile qualsiasi sviluppo. E se il mercato ci insegna che nulla sia scontato e che tutto sia possibile, c'è da ricordare che la Premier, campionato che a Kessiè avrebbe potuto interessare più di altri, ormai è iniziata e le liste sono chiuse. Chi è vicino al giocatore sa che lui si senta molto legato al Milan e che sia sua intenzione far parte del progetto di rinascita del club. Marco Giampaolo, dalla sua, è stato convinto dagli allenamenti dell'ivoriano e lo vorrebbe tenere. Ai posteri, e al calciomercato, l'ardua sentenza.