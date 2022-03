Kessie "falso 10" contro il Napoli, Pioli ci (ri)pensa: al "Maradona" con un Milan più robusto 

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’esperimento ha dato risultati incerti, ma Pioli non è tipo da arrendersi così facilmente. Contro il Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero potrebbe riproporre Kessie nel ruolo di "falso 10". La mossa ha funzionato alla grande a Empoli nell’ultima partita del 2021, un po’ meno nel derby di campionato poi vinto in rimonta dai rossoneri.

Nuovo tentativo

Le difficoltà palesate da Brahim Diaz, però (e da Krunic nel recente incrocio di Coppa Italia con l’Inter), impongono scelte decise e coraggiose nel reparto in vista del big match contro il Napoli. In soldoni: vale la pena fare un nuovo tentativo con Kessie, il quale, schierato in quella precisa posizione, potrebbe limitare il raggio d’azione di Fabian Ruiz, perno del centrocampo di Spalletti.

Maggiore solidità

Al "Maradona", dunque, Franck potrebbe trovarsi di nuovo avanzato rispetto al suo ruolo naturale. Anche perché Bennacer e Tonali stanno benissimo ed è difficile, in questo momento, rinunciare a uno dei due in mezzo al campo. Pioli potrebbe quindi riprovarci, schierando un Milan più solido e robusto contro un avversario, il Napoli, che fa della qualità la sua arma migliore.